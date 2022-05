Waarom je als jongere automobilist niet in de Morgan Super 3 mag rijden

De vorige Morgan 3 Wheeler was een 'moderne' variant van de originele 3 Wheeler, die van 1932 tot 1952 werd geproduceerd. Hij werd aangedreven door een 1998 cc tweecilinder motorfietsmotor, die 86 pk afleverde aan het enkele achterwiel. Daarmee ging de Morgan in 6 seconden naar 100 km/h en bereikte hij een topsnelheid van 180 km/h. En dat was hard zat. Want in de driewieler zit je laag en onbeschermd.

Morgan Super 3 met krachtbron van Ford



Morgan is eind 2020 gestopt met het bouwen van de 3 Wheeler. Niet omdat er geen vraag meer naar was (het model was nog steeds een enorm verkoopsucces), maar omdat de typegoedkeuring van het V-twin-motorblok in 2021 zou verlopen. Morgan moest dus op zoek naar een andere krachtbron en die vond het merk bij Ford. Er was een tijdje sprake van dat er een volledig elektrische 3 Wheeler zou komen, maar die plannen zijn in de ijskast verdwenen.

Moet je een motorrijbewijs hebben?

De nieuwe Morgan Super 3 bedien je als een auto: met drie pedalen, een 118 pk sterke driecilinder van Ford en een handbak van Mazda. Maar toch mag je hem niet besturen als je na 2013 je autorijbewijs hebt gehaald. Met zijn drie wielen valt de Super 3 in de L5e-categorie, waar ook motorfietsen en de driewielers van Piaggio in zijn opgenomen. Je hebt er dus een motorrijbewijs voor nodig. Of je moet een autorijbewijs van vóór 2013 hebben.