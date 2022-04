Autootjes van oranje - Dit zijn de bekendste auto's van het Koningshuis

Ford Sierra XR4i

Als student doe je domme dingen. Zo ook Willem-Alexander, die na een feestje in Leiden met zijn Ford Sierra XR4i de sloot in reed. De prins kon kennelijk de verleiding van een 150 pk sterke V6 niet weerstaan, want hij reed vlak vóór het ongeluk 65 km/h waar 50 was toegestaan. Willem-Alexander kreeg een boete opgelegd van 300 gulden.

Volvo 850

Aan het ongeval met zijn Volvo 850 kon Willem-Alexander niks doen. Hij was in 1995 onderweg naar de wintersport met zijn vriendin Emily Bremers en reed op de autobahn ongeveer 150 km/h. Toen een auto voor hem plotseling remde, moest ook de prins in de ankers, waarbij zijn Volvo begon te slingeren en uiteindelijk tegen de vangrail van de middenberm aankwam.

Op de hoogte blijven van het laatste autonieuws?

Aanmelden

Meld je aan voor de Auto Review-nieuwsbrief

Audi A8 L

Geen verlengde Ford Scorpio of Volvo S80 meer voor Willem-Alexander, maar een Audi A8 L. Eentje die door de Nederlandse carrosseriebouwer Remetz (inmiddels failliet) flink werd verlengd. De koning is overigens niet de enige met zo'n XXL-Audi. Er werd door Remetz een tweede gebouwd, die voor een Friese miljonair bedoeld was.

Ferrari 456 GT

Willem-Alexander heeft zijn 'need for speed' vast van zijn opa. Prins Bernhard stond bekend om zijn voorliefde voor Ferrari. Hij heeft er een aantal versleten, vaak in het groen. Zijn smaragdkleurige Ferrari 500 Superfast staat in het Louwman Museum in Den Haag. Zijn laatste Ferrari was een donkergroene 456 GT, in een non-metallic kleur die niet iedereen even fraai zal vinden.

Alfa Romeo 8C Spider

Tja, wat moeten we nog over prins Bernhard Junior zeggen. Hij staat bekend om zijn enorme 'pandjesportfolio' en het feit dat hij mede-eigenaar is van het Circuit Zandvoort. De liefde voor auto's zit ook bij hem diep. Bernhard heeft onder meer een zeldzame Alfa Romeo 8C Spider. Heel fraai, in het rood.