De nieuwe Morgan Super 3 is niet gek. Hij is een vliegtuig.

De vorige Morgan 3 Wheeler was een 'moderne' variant van de originele 3 Wheeler, die van 1932 tot 1952 werd geproduceerd. Hij werd aangedreven door een 1998 cc tweecilinder motorfietsmotor, die 86 pk afleverde aan het enkele achterwiel. Daarmee ging de Morgan in 6 seconden naar 100 km/h en bereikte hij een topsnelheid van 180 km/h. En dat was hard zat. Want in de driewieler zit je laag en onbeschermd.

Morgan 3 Wheeler wordt sinds 2020 niet meer gebouwd

Morgan is eind 2020 gestopt met het bouwen van de 3 Wheeler. Niet omdat er geen vraag meer naar was (het model was nog steeds een enorm verkoopsucces), maar omdat de typegoedkeuring van het V-twin-motorblok in 2021 zou verlopen. Morgan moest dus op zoek naar een andere krachtbron en die vond het merk bij Ford. Er was een tijdje sprake van dat er een volledig elektrische 3 Wheeler zou komen, maar die plannen zijn in de ijskast verdwenen.

Nieuwe Morgan Super 3 met trekjes van elektrische EV3

De nieuwe Morgan Super 3 heeft wel wat designtrekjes gekregen van het elektrische studiemodel Morgan EV3. Hij oogt wat moderner dan de oude 3 Wheeler, want hij is niet geïnspireerd op de jaren dertig van de vorige eeuw, maar op de jaren vijftig. Opvallend is natuurlijk de afwezigheid van de V-twin, die voorheen pontificaal op de neus van de driewieler hing. De 118 pk en 150 Nm leverende driepitter van Ford is discreet weggestopt.

Meer dan 200 km/h in een driewielige Morgan? Doodeng

Ondanks zijn hogere vermogen is de Super 3 niet sneller dan de 3 Wheeler: hij doet 7 seconden over de sprint naar 100 km/h. Het zal met het hogere gewicht van 635 kilo te maken hebben. De 3 Wheeler was zo'n beetje 100 kilo lichter. 'Flat out' haalt de Super 3 een top van 209 km/h. En dat lijkt ons doodeng. Schakelen doe je in de nieuwste Morgan uiteraard zelf, met een vijfbak uit de schappen van Mazda.

Net geen 40 centimeter langer dan de oude 3 Wheeler

Opvallend is verder dat de Super 3 bijna 40 centimeter langer is dan de 3 Wheeler en - als eerste Morgan ooit - is opgebouwd rond een monocoque chassis van gelijmd aluminium. Ook weinig des Morgans is het digitale interieur, met een piepklein rond schermpje achter het stuur en twee grote klokken op de middenconsole. Grappig detail: het contactslot zit precies onder het stuur, tussen je benen. Die lekker heet gestookt kunnen worden met de voetenruimteverwarming.