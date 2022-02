Oeps! Het Nederlandse Spyker wil een doorstart maken ... met fout Russisch geld

Spyker is een gebed zonder eind. Delen van het Nederlandse automerk zijn al een paar jaar failliet, maar delen waren er tot voor kort nog wel, op papier. De curator heeft het er maar moeilijk mee, want kennelijk houden Spyker én Victor Muller zich nooit aan gemaakte afspraken. Hij dreigde zelfs de merkrechten in de verkoop te gooien.

Spyker zou een doorstart maken

En toen opeens kwam Muller met een opzienbarende mededeling. Er zou een doorstart van Spyker komen, met de hulp van een aantal Russische financiers. Dat heeft Muller een paar jaar geleden ook al geroepen, maar toen kwam het er niet van. Dus nemen we de nieuwe plannen ook maar met een bovengemiddelde hoeveelheid zout.

Jeugdvriend van Poetin nu op sanctielijst

Spyker zou weer auto's moeten gaan bouwen, in Rusland en in Duitsland, met geld van Boris Rotenberg en Michail Pessis. Die eerste is al sinds zijn jeugd bevriend met Vladimir Poetin, dus dat hij inmiddels in de bankensector en de olie- en gasindustrie een vermogen van 1,2 miljard dollar heeft opgebouwd, is niet zo gek.

Rotenberg is deze week op een internationale sanctielijst gezet. Hij zou een rol hebben gespeeld in de crisis rond Oekraïne en profiteert zakelijk wel érg nadrukkelijk van de Russische staat. Zijn broer - Arkadi Rotenberg - staat al sinds 2014 op de lijst, na de annexatie door Rusland van de Krim.

"Ik wist dat niet", zegt Victor Muller

Tegen RTL Nieuws zei Victor Muller dat zijn toekomstplannen voor Spyker mogelijk in het water kunnen vallen. "Ware het niet dat ik niet alleen zaken doe met Rotenberg." Muller zegt niks te weten van de sancties tegen zijn investeerder. "Ik wist dat niet. Dat is nieuw voor mij."