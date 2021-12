Op zijn 53ste kweekt de Morgan Plus 8 opeens enorme spierballen

"Het Plus 8 GTR-project is alleen mogelijk dankzij de recente beschikbaarheid van een aantal Plus 8-chassis", schrijft Morgan in een persbericht. Dat is een keurige manier om te zeggen dat de kleine sportwagenfabrikant achter in de schuur, onder een dikke laag stof, nog een paar chassis heeft ontdekt. En daarop worden negen Plus 8 GTR's gebouwd.

Morgan Plus 8 GTR in oplage van negen stuks gebouwd

Mocht je nou denken: 'leuk, ik wil wel zo'n Morgan Plus 8 GTR'! Dan vis je helaas naast het net. Alle negen GTR's zijn al vergeven: vier blijven in het Verenigd Koninkrijk, vijf gaan naar internationale klanten. Allemaal zijn ze ontworpen met de individuele wensen van de kopers in het achterhoofd. Deze eerste is fraai afgewerkt in de kleur Yas Marina Blue.

De N62-V8 van BMW levert nu meer vermogen dan ooit

Het modellengamma van Morgan bestaat uit de Plus Four (met viercilinder) en de Plus Six (met zescilinder). De Plus 8 werd sinds 1968 gebouwd en is drie jaar geleden uit productie genomen. Net als de controversieel gestileerde Morgan Aero 8 heeft de nieuwe GTR een 4,8 liter N62-V8 van BMW, die niet langer 367 pk levert, maar 380 pk. En daarmee is de GTR de krachtigste Morgan ooit.

Design geïnspireerd op Plus 8-racewagens uit de 90s

De ontwerpers van de Plus 8 GTR hebben zich laten inspireren door de Plus 8-raceauto's, die eind jaren negentig deelnamen aan de FIA GT-raceserie. Volgens Morgan is de gelimiteerde sportwagen een "perfecte zwanenzang" voor de V8-motor. Waarom het bedrijf meer dan drie jaar heeft gewacht met die zwanenzang? Omdat het nu pas die negen chassis op de hooizolder terugvond ...