Met deze Nederlandse sigaar geef je ook snelle Tesla's het nakijken

Wie bij Hollands Glorie denkt aan dijken, tulpen, kaas en klompen, moet eens een ritje maken in de nieuwe, 500 pk sterke Donkervoort F22. Kom maar op met die Tesla Model 3 Performance! Tegelijkertijd is het de meest praktische Donkervoort ooit ...



In het bijna 45-jarige bestaan van het Nederlandse sportwagenmerk Donkervoort, is de Donkervoort F22 het krachtigste model dat ooit de fabriekshallen verlaten heeft. Bovendien is de Donkervoort een aangename verrassing voor wie de auto's van Donkervoort - terecht - associeert met een lastige instap en een krappe cockpit. Want behalve de snelste, wordt de Donkervoort F22 volgens de fabrikant ook het meest praktische model ooit.

Motor Donkervoort F22



Maar eerste even de techniek. Net als de Donkervoort D8 GTO heeft de nieuwe Donkervoort F22 weer een vijfcilinder van Audi in zijn lange smalle neus. Maar voor de F22 kietelden de Donkervoort-technici maar liefst 120 pk meer uit de 2,5-liter turbomotor dan bij de D8 GTO Performance. Dat brengt het vermogen op 500 pk, waarmee deze Nederlandse sigaar binnen 2,5 seconde naar de 100 km/h knalt. Daarmee is hij de snelste Tesla Model 3 een krappe seconde (0,8 s om precies te zijn) te snel af. En oké, daarbij maakt hij wel een beetje meer lawaai ... Maar wát voor lawaai! De geblazen vijfcilinders van Audi behoren tot de lekkerst klinkende motoren van dit moment. En dan te bedenken dat-ie in de Donkervoort F22 nog een stuk brutaler tekeergaat dan in de Audi RS 3 ...



Hoeveel weegt de Donkervoort F22?



Dat de Donkervoort F22 ondanks zijn verbrandingsmotor sneller naar de 100 km/h gaat dan de snelste Tesla Model 3, heeft natuurlijk alles te maken met gewicht. Terwijl de Tesla op de weegschaal voor obesitaspatiënten 1831 kilo op het display laat zien, weegt de lichtgewicht uit Lelystad maar 750 kilo. Dat wetende, vinden we de topsnelheid van 290 km/h toch een tikkeltje eng klinken. Al is de torsiestijfheid het dubbele van wat zijn voorganger in huis had en belooft Donkervoort een ongeëvenaarde kleefkracht aan het wegdek. Het torsen-sperdifferentieel levert hieraan ongetwijfeld ook een belangrijke bijdrage, evenals de adaptieve schokdempers. Volgens Donkervoort zelf kan de F22 laterale krachten van 2,15 g aan - een record voor een straatlegale auto.

Zijn lage gewicht en hoge stijfheid dankt de Donkervoort F22 aan zijn constructie, waarbij voor het chassis een combinatie van dunwandige stalen buizen en koolstofvezel is gebruikt. Met inbegrip van het door Donkervoort zelf ontwikkelde Ex-Core koolstofvezel sandwichsysteem. De portieren en het targadak zijn eveneens van met koolstofvezel versterkte kunststof gemaakt.

Meest praktische Donkervoort ooit



Dat de Donkervoort F22 de meest praktische Donkervoort sinds 1978 is, dankt hij vooral aan zijn grotere afmetingen. Hij is 4039 mm lang, 1912 mm breed en 1105 mm hoog, waarmee hij in alle richtingen flink is gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Dat is binnenin te merken aan 8 centimeter extra breedte op schouderhoogte en 10 centimeter meer (been)ruimte in lengterichting. De hoeft dus niet meer per se op een crashdieet en een turncursus voordat je deze Donkervoort aanschaft. Verder is het dashboard volledig nieuw ontworpen en zijn veel knoppen naar het stuur verhuisd, wat een veel cleaner design en een betere ruimtebeleving oplevert.

Hou je van snelle sigaren, maar niet uit eigen doos?



Aanmelden

Onze wekelijkse nieuwsbrief is helemaal gratis!



Versnellingsbak Donkervoort F22



Waar we ons aanvankelijk over verbazen, is dat de Donkervoort F22 een versnellingsbak met slechts vijf versnellingen heeft. In deze tijd van handbakken met minimaal zeven en automaten met wel 9 tot zelfs tioen verzetten, klinkt dat wat ouderwets. De reden dat Donkervoort voor een vijfbak kiest, is simpel: gewichtsbesparing. Een vijfbak is ongeveer 12 kilo lichter dan een exemplaar met zes versnellingen. Ook bij het remsysteem is op de kilo's gelet. De Donkervoort F22 is uitgerust met een nieuw remsysteem van AP Racing, dat 10 kilo minder weegt dan het al extreem lichte systeem van zijn voorganger. Bijkomend voordeel is dat de remprestaties van de F22 met 30 procent zijn verbeterd zijn ten opzichte van die van de Donkervoort D8 GTO Individual Series.

Prijs Donkervoort F22



Zie jij zo'n extreme sigaar van eigen bodem wel zitten? Dan hebben we slecht én goed nieuws. Je moet minimaal 245.000 euro paraat hebben, want dat is de Eurpese verkoopprijs - exclusief belastingen ... Het tweede slechte nieuws is dat alle geplande 50 stuks al zijn uitverkocht. Nog voordat er nog maar iemand een meter mee gereden had. Maar ... vanwege het enorme succes heeft Donkervoort besloten 25 extra F22's te bouwen. Dus wie weet. De eerste F22's worden in januari 2023 afgeleverd.