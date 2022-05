Amerikaan weet niet hoe handbak werkt, crasht zijn peperdure Ford GT

Deze Ford GT - een zeldzame Heritage Edition uit 2006 - werd in april afgehamerd voor 670.000 euro. De nieuwe eigenaar heeft er alleen niet lang van kunnen genieten. Hij crashte zijn supersportwagen een maand na de veiling in Boca Raton, Florida. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren? De man zei niet te weten hoe je moet schakelen met een handbak.

De eigenaar van de Ford GT, de vijftigjarige Robert Guarini, vertelde de politie dat hij de controle over de auto kwijtraakte toen hij terugschakelde. In het politierapport staat dat Guarini "geen ervaring had met hoe een handgeschakelde versnellingsbak werkt".

Had de Ford GT oude banden?

Hij zei tegen diverse media dat ook de banden van de 550 pk sterke Ford oud waren, dat er modder op de weg lag en dat de auto net gewassen was, waardoor de banden misschien glad waren. "Ik wil niet dat mensen denken dat ik met 145 km/h aan het racen was. Ik reed gewoon 55."

Niet geregistreerd, niet verzekerd

Een beetje bizar is wel dat de Ford GT niet geregistreerd en niet verzekerd is, aldus de politie. Bovendien reed Guarini met een ongeldig verklaard rijbewijs, wat volgens hem door een administratieve fout komt. Hoe dan ook zal de schade aan de GT duur zijn. De auto werd tussen 2004 en 2006 gebouwd in een oplage van 4000 stuks, om de 100ste verjaardag van Ford te vieren.

Fotocredits: John Peddie/Facebook