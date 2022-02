Ford GT Alan Mann Heritage Edition viert een niet-overwinning op Le Mans

In de jaren zestig was Ford vastberaden om de 24 uursrace van Le Mans te winnen en Ferrari een loef af te steken. Het verhaal is bekend. Minder bekend zijn de twee prototypes van Alan Mann Racing, die aan de basis stonden van Fords racesucces. Deze rood-gouden racers waren gebaseerd op de Mk1 Ford GT, maar legden veel minder gewicht op de weegschaal. Dat komt omdat Alan Mann Racing experimenteerde met lichtgewicht materialen, waaronder aluminium. De rijdende experimenten behaalden geen overwinning, maar de opgedane kennis was onmisbaar voor Fords legendarische 1-2-3-overwinning op Le Mans in 1966.

Rood en goud

Om de cruciale bijdragen van Alan Mann Racing niet te vergeten, introduceert Ford de GT Alan Mann Heritage Edition. Net als zijn testvoorvaderen uit het verleden, wordt ook de nieuwe gelimiteerde Ford GT geleverd met een speciale rode lak en gouden accenten. Het kleurenschema wordt afgemaakt met racenummers en een setje extra strepen, allemaal uitgevoerd in de kleur ‘Frozen White’.

Dol op koolstofvezel?

De prototypes van Alan Mann Racing leverden destijds veel kennis op over gewichtsbesparing. Het is dus passend dat het moderne eerbetoon pronkt met zijn eigen lichtgewicht materialen. Daarom blijft het koolstofvezel goed zichtbaar. De buitenspiegels, wielen, dorpels, frontsplitter én diffuser achter, bij al deze carrosseriedelen is goed zichtbaar dat ze zijn opgetrokken uit de zwarte materie.

Nog meer koolstofvezel

Ook aan de binnenzijde is het één groot koolstofvezelfeestje. De weinig wegende bouwstof vind je bijvoorbeeld terug op de deuren, het dashboard en de middentunnel. Andere delen van de cockpit, zoals bijvoorbeeld het stuur, de raamlijsten en de stoelen, zijn bekleed met zacht alcantara. Om van het interieur niet één grote, zwarte brei te maken, zijn enkele details afgewerkt met rode en gouden accenten, passend bij het exterieur.

Wil jij een Ford GT Alan Mann Heritage Edition?

Hebberig geworden van al dit moois? Dan is te hopen dat je bij Ford in een goed blaadje staat. Enkel door de fabrikant goedgekeurde klanten komen in aanmerking om zo'n gelimiteerde GT te kopen. Onduidelijk is tot hoeveel exemplaren de oplage is beperkt. Ook het prijskaartje dat hangt aan de Ford GT Alan Mann Heritage Edition is voor ons onbekend. Maar zoals een echte special edition betaamt, wel of niet geïnspireerd door een legendarische raceoverwinning, goedkoop zal de auto zeker niet zijn.