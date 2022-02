Raad eens hoeveel vermogen de Aston Martin DBX707 heeft

'Maar wat is er mis met de 'gewone' Aston Martin DBX', vraag je je af. Die komt toch geen paardenkrachten tekort? Inderdaad, maar in de wereld van de super-de-luxe spierballen-suv's is meer vermogen altijd beter. Dus levert de 4,0-liter twinturbo AMG-V8 in de DBX707 niet langer 550 pk en 700 Nm, maar 707 pk en 900 Nm. Gewoon, omdat het kan ...

Aston Martin DBX707 snelste en krachtigste suv

Het resultaat is, volgens Aston Martin, de snelste, krachtigste en best sturende suv ooit. Er is aan de turbo's gesleuteld, aan de motor zelf en aan de automatische versnellingsbak. De negentraps transmissie van de DBX heeft geen koppelomvormer meer, maar een natte koppeling, waardoor hij beter met het toegenomen koppel overweg kan en sneller schakelt.

De DBX707 gaat in 3,3 seconden naar 100 km/h. Daarmee is hij 1,2 seconden sneller dan de DBX. Over de topsnelheid spreekt Aston Martin niet, maar die zal ongetwijfeld boven de 291 km/h van de huidige versie liggen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de DBX707 zelfs harder dan 300 km/h.

Keramische remmen en sperdifferentieel standaard

Dat betekent dat er ook wat aan de stopkracht is gedaan. De nieuwe DBX-variant is standaard uitgerust met koolstofkeramische remmen, die niet alleen voor een betere vertraging zorgen, maar ook ruim 40 kilo aan onafgeveerd gewicht besparen. Standaard schuilen ze achter 22-inch wielen (23 inch is een optie).

De vierwielaandrijving van de DBX707 kan 100 procent van de pk's naar de achterwielen sturen. Daartussen zit een nieuw elektronisch sperdifferentieel, dat de Aston Martin helpt om zijn krachten in lagere versnellingen nog beter aan het asfalt over te brengen. Luchtvering is standaard op DBX707.



Enorme Aston Martin-grille en vier uitlaatpijpen

Kun je het model meteen herkennen als de krachtigste Aston Martin-suv? Ja! Aan de voorkant valt de grotere grille op, die zorgt voor meer koellucht voor de V8 en de negentraps automaat. Aan de achterkant zijn het de vier uitlaatpijpen, de luchtopeningen achter de wielen en de uit de kluiten gewassen diffuser die opvallen.