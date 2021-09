In de Donkervoort D8 GTO Individual Series loop je paars aan van angst

Zoals alle Donkervoort-modellen van de laatste jaren, is de D8 GTO Individual Series uitgerust met een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor van Audi. Het vermogen dat Abt eruit heeft weten te peuteren, maakt de Individual Series de krachtigste Donkervoort ooit. Het vermogen is gestegen van 415 naar 435 pk. Het koppel van 560 Nm blijft onveranderd en is beschikbaar tussen de 1750 en 6350 toeren per minuut. Een acceleratietijd geeft Donkervoort niet op, maar die zal vergelijkbaar zijn met die van de D8 GTO JD-70: in 2,7 seconden naar 100 km/h en in 7,7 seconden naar 200 km/h. De topsnelheid ligt op 280 kilometer.

Donkervoort D8 GTO Individual Series kost 162.900 euro! Zonder belastingen ...

De vanafprijs van de Donkervoort D8 GTO Individual Series bedraagt 162.900 euro. En voor wie denkt dat dat best redelijk is: daar komen de belastingen nog bij op. Je kunt dat bedrag trouwens nog veel belachelijker maken door los te gaan op de optielijst. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor comfortstoelen met verwarming of juist gaan voor koolstofvezel racekuipen. Er zijn zelfs meerdere transmissies om uit te kiezen, verschillende stuurbekrachtigingsystemen en een aantal onderstelconfiguraties. Je kunt Donkervoort zelfs vragen om een gepersonaliseerde helm en racepak te maken.

Alles kan bij Donkervoort. Als je maar diep, dieper, diepst in je buidel tast

Verder zegt de toevoeging Individual Series natuurlijk genoeg. Het uiterlijk van de Donkervoort D8 GTO is tot in het extreme aan jouw persoonlijke voorkeur aan te passen. Wil je geen kleur op de koolstofvezel carrosserie? Dat kan. Wil je geen kleur, maar wel een gekleurde blanke lak? Ook mogelijk. Wil je een volledig eigen kleur uitvinden? Donkervoort gaat samen met jou aan de slag. Als je maar (veel) betaalt, kan alles. Alleen kom je dan al snel boven de 200.000 euro uit. Voor een piepkleine sportwagen uit Nederland.