De Aston Martin DBX Hybrid spaart het milieu met 800 pk

Een volledig elektrische Aston Martin komt er nog niet, maar het merk zet wel vol in op hybridetechniek. De spectaculaire Aston Martin Valkyrie gebruikt een hoogtoerige V12 met elektro-ondersteuning om tot een vermogen van meer dan 1000 pk te komen. Hetzelfde geldt voor het model daar net onder: de Aston Martin Valhalla.

Aston Martin DBX verkoopt meer dan uitstekend

De meest succesvolle auto in het leveringsprogramma van Aston Martin is de DBX. De opper-suv verkoopt beter dan alle andere Aston Martins bij elkaar en zorgt er hopelijk voor dat de kleine Britse fabrikant binnenkort weer winstgevend wordt. In het eerste half jaar liepen er 1595 DBX'en van de assemblagelijn. De Vantage en DB11/DBS kwamen niet verder dan 670 en 610.

Hybrideversie Aston Martin DBX met vermogen van 800 pk

De Aston Martin DBX gebruikt een 4,0-liter twinturbo V8 van Mercedes-AMG met 550 pk en 770 Nm. Hij haalt een topsnelheid van net geen 300 km/h en gaat in 4,5 seconden naar 100 km/h. De hybrideversie gaat daar nog een schepje bovenop doen. Het model - dat inmiddels zijn rondjes draait op de Nordschleife - wordt naar verluidt tussen de 700 en 800 pk sterk.

Gele sticker moet van de Nürburgring-brandweer

Op deze spionagefoto's kun je maar aan één ding zien dat je te maken hebt met de Aston Martin DBX Hybrid. De gele sticker op de achterruit is een verplichting van de Nürburgring-brandweer. Als een prototype in de brand vliegt, moet de brandweer weten of die een elektrische of geëlektrificeerde aandrijflijn heeft. Brandende batterijen vragen om een andere blusmethode.

Op termijn ook Aston Martin DBX Hybrid met V6

Zoals gezegd krijgt de Aston Martin DBX Hybrid waarschijnlijk een maximaal 800 pk sterke hybride-aandrijflijn, met een V8 van Mercedes-AMG én een elektromotor. Op termijn zou er ook een minder krachtige hybrideversie komen, met een zescilinder en een elektromotor.