Het is niet gemakkelijk om een Ford GT te kopen. Want Ford wil eerst dat je een soort inburgeringsexamen aflegt, waarin je moet bewijzen dat je een echte Ford-liefhebber bent, dat je de GT gaat gebruiken waarvoor hij is bedoeld, en dat je veel social media-invloed hebt. Verder moet je een contract tekenen dat je verbiedt om de auto binnen twee jaar weer te verkopen.



Ford GT heeft een 660 pk sterke turbo-V6

Kost wat moeite, maar dan heb je ook wat. De Ford GT is een gelimiteerde supersportwagen met 660 pk uit een twinturbo 3,5-liter V6 en extreme aerodynamica. Hij is compacter en lichter dan zijn voorganger uit 2005/2006 en is natuurlijk een spirituele opvolger van de legendarische GT40.

GT-productie stopt in 2022. Of toch niet?

Ford laat in Canada - bij racespecialist Multimatic - niet meer dan 250 exemplaren van de GT per jaar bouwen. De productie begon in 2016 en stopt in 2022. Of toch niet? Want onze spionagefotograaf kwam dit testprototype tegen in Detroit. En meteen valt iets bijzonders op.

Zijn de geruchten over de Ford GT met V8 waar?

Ligt er een 7,3-liter V8 in deze Ford GT?

Althans, als je weet waar je naar moet kijken. Rond de motorruimte van deze Ford GT zijn een paar dingen op een andere plek neergezet (de opening om olie bij te vullen bijvoorbeeld) en dat zou kunnen duiden op een andere motor. Er gaan al een tijdje geruchten dat de Ford GT een 7,3-liter V8 met twee turbo's zou krijgen.

Primitieve Godzilla-motor uit een bedrijfsauto

Het gaat om de relatief primitieve Godzilla-V8, die in een aantal bedrijfswagens van Ford ligt en zonder turbo's goed is voor tussen de 300 en 430 pk. De motor werd in 2020 geïntroduceerd als vervanger van de oude 6,8-liter V10. En als je je afvraagt waarom een bedrijfsauto een 7,3-liter V8 of een 6,8-liter V10 nodig heeft ... Dat heeft-ie niet, maar Amerikanen zijn gewoon raar.