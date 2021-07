Aston Martin DBX verkoopt beter dan alle andere Aston Martin-modellen bij elkaar

Eerst even de saaie cijfers. In de afgelopen zes maanden had Aston Martin een omzet van 498,8 miljoen pond (zo'n 585 miljoen euro). In het door corona geteisterde eerste halfjaar van 2020 kwam er in Gaydon slechts 146 miljoen pond binnen (171 miljoen euro). Toch is Aston Martin nog steeds verliesgevend, al ging het ook op dat gebied de goede kant op. Tot en met 31 juni verloor het bedrijf 90 miljoen pond (106 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 227 miljoen pond (266 miljoen euro).

Aston Martin DBX is een enorm verkoopsucces

De motor achter de wederopstanding van Aston Martin is de DBX. Het merk verwachte veel van zijn eerste suv en het lijkt erop dat die verwachtingen uitkomen. In de eerste zes maanden verkocht Aston Martin maar liefst 1595 DBX'en. Van de Vantage en de DB11/DBS Superleggera werden respectievelijk slechts 670 en 610 stuks afgeleverd. In totaal 'deed' Aston Martin 2901 auto's. Het verschil van 26 dat je krijgt als je alle getallen optelt en aftrekt, ontstaat door speciale modellen, zoals de Victor en Zagato's.

Aston Martin Valkyrie, Valhalla en Vanquish

En Aston Martin zit niet stil. Op het afgelopen Goodwood Festival of Speed jankte de spectaculaire Valkyrie de heuvelklim op (de eerste exemplaren worden dit jaar uitgeleverd) en een paar dagen daarvoor werd de Aston Martin Valhalla onthuld. Die baby-Valkyrie krijgt op termijn gezelschap van nóg een supersportwagen met middenmotor. Die krijgt een bekende naam: Aston Martin Vanquish.