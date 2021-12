De leukste nieuwe youngtimers van 2022

Het elektrisch rijden wordt ook in 2022 nog volop gestimuleerd door Den Haag. Dat was in 2007 anders. Enkele fabrikanten experimenteerden met hybrides, maar verder was het voornamelijk benzine en diesel wat de klok sloeg. En daar zat leuk spul tussen! Ondernemers betalen voor een youngtimer óp de zaak' maar 35 procent bijtelling over de dagwaarde, wat vaak een gunstig kostenplaatje oplevert.

10. Peugeot 308

“Een mooie balans tussen comfort en sportiviteit.” Zo omschreven we in 2007 het weggedrag van de Peugeot 308. Ook waren we te spreken over het ruime interieur. Zeker met zijn hoofdruimte gooide de 308 hoge ogen ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast straalde de binnenkant van de Peugeot een 'zekere mate van elegantie uit'. Nu, vijftien jaar later, is deze veelzijdige hatchback nog steeds als een baguette tegenover de gebruikelijke bruine boterham. En ze wisselen voor weinig geld van eigenaar.

9. Nissan Qashqai

Een 5-deurs hatchback die iets hoger op de poten stond, voorzien van stoere suv-kenmerken. Met de Qashqai boorde Nissan een compleet nieuw segment aan. Met succes! De Nissan Qashqai was een regelrechte hit. Na slechts enkele maanden moest Nissan al flink investeren in de productiecapaciteit. De fabriek in het Britse Sunderland kon de enorme vraag simpelweg niet bijbenen. Daar pluk je in 2022 de vruchten van. Het aanbod in goed geprijsde Qashqai’s is groot, dus er zit altijd wel een mooi exemplaar tussen. En omdat het een Nissan is, hoef je niet bang te zijn voor een waslijst aan mankementen. De Qashqai is ook in 2022 nog steeds oerdegelijk.

8. Fiat 500

Nog zo’n verkooptopper was de Fiat 500. Geïnspireerd door het gelijknamige model uit de jaren 50 zette dit zoete gebakje Fiat opnieuw op de kaart. De 500 stak goed in elkaar en zag er geweldig uit. Het enorme scala aan personalisatiemogelijkheden zorgde er op zijn beurt voor dat geen twee 500’s hetzelfde waren. Vind je vandaag dus geen exemplaar dat bij je past, neem dan morgen nog eens een kijkje op Marktplaats.nl. Bedenk wel, destijds was de prijs van de 500 aan de stevige kant, en dat is ook nu niet anders. De concurrentie is goedkoper, maar wel door de mode ingehaald.

7. Volkswagen Tiguan

In 2007 was het segment van de compacte suv's in volle bloei. Volkswagen was met de introductie van de Tiguan erg laat. Maar wie het laatst lacht … De Tiguan gaf op ieder vlak de concurrentie het nakijken. Zijn interieur was ruim en praktisch, zijn onderstel uitstekend en ook op motorisch vlak liet de Tiguan geen steken vallen. Destijds hoopten we wel op een wat spectaculairder uiterlijk, maar juist omdat dit vrij sober was, ziet de Volkswagen Tiguan er ook in 2022 niet gedateerd uit. Kennelijk zijn veel mensen blij met hun Tiguan en doen ze hun trouwe Volkswagen maar niet van de hand. Het aanbod in gebruikte exemplaren is gering. Mocht je een goede tegen het lijf lopen, sla dan je slag.

6. Ford Mondeo

Altijd al een Bond-car willen rijden, maar is een Aston Martin boven budget? In Casino Royale mocht 007 kort sturen met de toen nieuwe Ford Mondeo. Fans waren hier absoluut niet van gecharmeerd. Vooral de lauwwarme pr-stunt was een doorn in het oog, niet de Mondeo zelf. De Ford stond altijd al bekend om zijn sublieme rijeigenschappen, en dat was bij deze derde generatie niet anders. En met het uitgesproken Kinetic Design stemde Ford het uiterlijk wat meer op rijdynamiek af. Destijds was de Mondeo leverbaar als traditionele 4-deurs sedan, praktische 5-deurs hatchback en als ruime Wagon. Deze laatste onderwierpen wij aan een uitgebreide test, en dat beviel goed. Behalve heel veel ruimte, bood hij talloze opbergmogelijkheden. En wat stuurde hij lekker! Wij snappen Bond wel.

5. Mini Clubman

De nieuwe Mini was al vanaf zijn introductie een opvallende verschijning. De Clubman deed daar als shooting brake, met dubbele achterdeurtjes en een enkele suicide door, nog een schepje bovenop. Of je hem nu mooi vindt of lelijk, je kunt Mini niet betichten van een gebrek aan lef. De Clubman slaagde erin de kartachtige rijeigenschappen waar Mini zo bekend om is, te combineren met het praktisch gebruiksgemak van een stationwagon. Met name de rappe Cooper S was een plezier om mee te sturen. Zeker als-ie was uitgerust met het optionele sportonderstel. Een lefgozertje om rekening mee te houden.

4. Mercedes C-klasse (W204)

Hoe volg je de bestverkochte auto die je ooit hebt gehad waardig op? In 2007 moest een nieuwe C-klasse in voetsporen treden van zijn voorganger, en hij deed dit niet onverdienstelijk. De nieuwe C was een stuk dynamischer, maar verloor het gelauwerde comfort niet uit het oog. Zoals een Mercedes betaamt, stak hij perfect in elkaar. Het ergonomische interieur stond bol van de mooie en chique materialen en ook de afwerking was op Duits niveau. Dat maakt dat de derde generatie Mercedes C-klasse ook nu nog steeds een geliefd model is. Het aanbod is groot, maar let wel op hoge kilometerstanden of versleutelde exemplaren.

3. Audi A5 Coupé

Een elegante, strak gelijnde coupé met een vleugje sportiviteit. Dát is de Audi A5. Het ontwerp is verre van schreeuwerig, maar mede daardoor wordt de tweedeurs Audi met het verstrijken van de tijd almaar mooier. De concurrent voor de coupéversies van de toenmalige BMW 3-serie en Mercedes C-klasse was bijzonder comfortabel. De sportievere Audi S5 combineerde dit met aangescherpte prestaties en rijeigenschappen, maar werd nimmer uitbundig. In een kletsnatte test op het TT-circuit in Assen bewees deze S5 zich als sportieve sportcoupé, ‘maar met een maar wel met een gedempt karakter’. Met name de afwezigheid van motorgeluiden viel op. Al kan dat ook gelegen hebben aan het magnifieke (optionele) geluidssysteem van Bang & Olufsen. Zeker met de juiste uitrusting is de Audi A5 een niet te versmaden grand tourer waarmee je ook vandaag de dag absoluut geen modderfiguur slaat.

2. Volvo V70

Noem het woord ‘stationwagon’ en menigeen denkt aan de Volvo V70. De grote Zweed is de belichaming van ruimte, en dat al geruime tijd. Voor de derde generatie V70 kregen de ontwerpers de opdracht om het model nog veelzijdiger en functioneler te maken, maar ook luxer én dynamischer. Het was een flinke uitdaging maar Volvo slaagde met vlag en wimpel. In de derde generatie V70 kon je nog meer verhuisdozen vervoeren dan in zijn voorganger, toch leek hij niet op een rijdende Ikea-kast. Volvo's grote stationwagon is in al zijn gedaanten een geliefd model, de derde generatie in het bijzonder. Ook in 2022 blijkt strak Scandinavisch design nog bij de tijd.

1. Maserati GranTurismo

Monden vielen spontaan open toen Maserati het doek van de nieuwe GranTurismo trok. Wat een schoonheid! Het front met de grote grille en de uit duizenden herkenbare drietand en gemeen priemende koplampen laten geen misverstanhd bestaan over de herkomst van de GranTurismo. Maar ook het elegante profiel, uitkomend in een wulpse bilpartij laat geen autoliefhebber onberoerd. Maserati onthulde een GT om van te watertanden. En dan moet die Ferrari-V8 nog gaan gillen. Pure beleving, daar draaide het om bij de stijlvolle Italiaan. Dat sommige delen, met name in het interieur, 'op zijn Maserati’s' in elkaar waren geschroefd, dat deerde niemand. De GranTurismo was al vanaf zijn eerste adem een klassieker in wording. Nog steeds is het even wachten op deze status, maar hij mag al wel 'youngtimer' worden genoemd. En wat ons betreft de mooiste op de markt!

Andere youngtimers voor 2022

Ben jij het niet met ons eens? Vind jij dat er leukere nieuwe youngtimers zijn bijgekomen? Dat snappen we. Er is ook zo veel keuze! Wij dachten zelf ook nog aan de Citroën C-Crosser, Fiat Bravo of Hyundai i30. Welke youngtimer is jouw favoriet?