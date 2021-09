Koopadvies voor Max Verstappen: dit zijn de leukste straatauto's van Marktplaats!

De meeste mensen zijn al blij als ze voor hun werk over een mooie MacBook, HP of Dell mogen beschikken. Daarnaast heb je geluksvogels die behalve een snelle laptop ook een Tesla Model 3 of Polestar 2 van hun werkgever ‘krijgen’. Toch hebben de autoliefhebbers onder de leaserijders vaak ook nog een leuke privéauto.

Max Verstappen is net een gewone werknemer ...



Wat dat betreft is Max Verstappen net een gewone werk­nemer. Voor zijn werk is de 900 pk sterke RB16B van Red Bull Racing hartstikke praktisch. De auto heeft maar één zitplaats, zodat Max nooit hoeft te carpoolen met die saaie collega van de boekhouding.



Max’ privégarage

Maar ja, het leven bestaat niet uit werken alleen, daarom heeft Max in zijn privégarage ook nog het een en ander staan. Naar verluidt kan hij voor doordeweekse ritjes kiezen uit een leuke verzameling boodschappen­autootjes. Zo kreeg-ie ooit een Aston Martin DB11 R (V12, 630 pk) cadeau. Dat smaakte blijkbaar naar meer, want er schijnt ook een Aston Martin Valkyrie (V12, 1100 pk) in de Verstappen-­verzameling te zitten. Af en toe snuffelt Max ook aan de werkstukjes van de concurrentie. Want net als levende voetballegende Zlatan Ibrahimovic, bezit Max één van de 499 gebouwde Ferrari’s Monza SP2 (810 pk). Een auto van de huidige motorenleverancier mag uiteraard niet ontbreken. Vandaar dat er eveneens een Honda NSX (V6 en 3 elektromotoren, 580 pk) in de garage staat. Verder weten we dat onze Nederlandse F1-held een Porsche 911 GT2 RS (991) bezit (zescilinder boxer, 700 pk).

Lolbroeken met minder dan 600 pk

We begrijpen de keuze van Max heel goed. Wie een leasebak met 900 pk heeft, stapt privé natuurlijk niet in een Kia Picanto. Wel wijzen we Max graag op een vijftal auto’s die minder dan 600 pk hebben, maar waarin je toch een heleboel lol kunt beleven. Zelfs een stuurkunstenaar als ‘ons Max’. En omdat het tweedehandsjes zijn, betaalt-ie zich niet blauw aan de bpm. Zodoende kan hij ze gewoon via Marktplaats.nl kopen en in Nederland stallen. Toch handig als-ie de familie in Limburg een bezoekje brengt. Omdat het in de Formule 1 goed is om je concurrent te doorgronden, voeren we ook een modelletje uit de Hamilton-stal op. Je weet nooit waar het goed voor is ...

Honda S2000 - 2006 - 58.000 km - € 32.950

Als er één merk heeft aangetoond dat je niet per se enorme motoren hoeft te monteren om een sportieve auto te bouwen, dan is het wel Honda, Red Bulls huidige motorenleverancier. Een schoolvoorbeeld van Honda’s fingerspitzengefühl – om maar een mooi Japans woord te gebruiken – is de Honda S2000. Honda bracht de achterwielaangedreven roadster in 1999 uit, ter viering van zijn 50ste verjaardag. Dat is 22 jaar terug, maar ook nu grossiert een S2000 nog in rijplezier. Dat is voor een groot deel te danken aan de tweeliter motor. Het VTEC-systeem (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) geeft de turboloze viercilinder boven de 6000 toeren nog een extra schop, desnoods tot 9000 tpm. Kicken! De ideale gewichtsverdeling en de achterwielaandrijving zorgen voor een erg vermakelijk weggedrag. Hij klééft aan de weg, totdat je over de grens gaat; dan sta je zó achterstevoren. Maar da’s een kolfje naar de hand van een geoefend coureur als Max Verstappen.

Land Rover Defender 90 Td5 - 1999 - 236.980 km - € 16.995

Onvrijwillig offroad gaan, is nooit leuk. Zeker niet in een wedstrijd. En als je naast de baan belandt door onsportief gedrag van je concurrent, is het helemaal zuur. Wie er zelf voor kiest om het asfalt te verlaten, heeft vooral plezier. Zeker in een ouderwetse terreinbeul als deze Land Rover Defender 90. Want Max kennende, moet het natuurlijk wel een beetje een uitdaging blijven. Als je hem met een moderne ­terreinwagen het bos instuurt, zet-ie toch meteen alle elektronische hulpjes uit. Deze oude Land Rover is wars van modern geneuzel. Desondanks trekt-ie je overal door- en overheen. Daarbij maakt het niet uit of de ondergrond uit grind, mul zand of modder bestaat. Door de korte wiel­basis en de enorme bodemvrijheid is het risico op schade daarbij te verwaarlozen. Kom daar maar eens om met je ­F1-bolide! Toch is er ook een overeenkomst tussen de Defender en het koolstofvezel circuitbeest; de body roest niet, want die is van aluminium.

Mercedes-AMG GT 4.0 S - 2016 - 34.720 km - € 89.950

Voor zover wij weten, heeft Max geen Mercedes in zijn privégarage. Misschien is dat not done. Toch kunnen we onze gedoodverfde Formule 1-­kampioen deze Mercedes-AMG GT aanraden. Hij is misschien minder verfijnd en lichtvoetig dan de auto’s zijn Ferrari's, maar dat maakt hem juist leuk. De specificaties zijn net zo imposant als de looks. De V8 levert een vermogen van 510 pk, het koppel bedraagt 650 Nm. En het blijft niet bij de visuele en papieren spierballentaal. Het imponeergedrag begint al met de koude start. De dubbel geblazen achtcilinder slaat met een luide brul aan en laat zijn ochtendhumeur via het uitlaatsysteem doorklinken in een diepdonkere roffel. Bezorgde moeders roepen hun kinderen naar binnen en paniekerige hondenbezitters lijnen hun keffertjes aan. Dat is een totaal ander publiek dan een juichende oranjezee langs het circuit. Maar stiekem best lekker ...

Volvo 850 Estate T-5 R - 1994 - 262.190 km - € 21.500

Nog nooit kwam een Nederlander zo ver in de autosport als Max Verstappen. Toch heeft de jonge held een paar illustere voorgangers gehad. Uiteraard zijn vader Jos, maar vlak ook Jan Lammers niet uit. Waren ze minder talentvol dan Max, of hadden ze de pech nooit in het juiste stoeltje terecht te komen? Achteraf is het moeilijk vergelijken, ook omdat de auto’s van nu totaal anders zijn. Maar we hebben een idee: laat Max eens flink boenderen met een Volvo 850 Estate T-5 R. Jan Lammers reed ermee in het Britse toerwagenkampioenschap (BTCC) van 1994. Hij was er destijds allesbehalve opgetogen over, want de Volvo was geen ideale ­circuitauto. Achteraf kan hij erom lachen, en hij is vast wel te ­porren voor een rondje baksteenracen tegen Max. We horen de geblazen vijfcilinders al bijna roffelen. Oefenen kan Verstappen alvast in dit cream ­yellow exemplaar. Al is dat eigenlijk zonde, want wat is-ie mooi gerestaureerd. Hou hem heel, Max!

Renault Clio V6 RS - 2001 - 21.655 km - € 59.945

We snappen dat Red Bull Racing en Max erg blij zijn met hun huidige motorenleverancier. In de hybridejaren waren de resultaten met Renault immers wat minder. Begin deze eeuw was het Franse merk juist één van de smaakmakers in de Formule 1. Met deze gekke Clio V6 RS wilde Renault zijn sportieve kunsten ook graag op de openbare weg vertonen. Het was niet zomaar een opgepept Cliootje. Dat voelden we onlangs nog aan den lijve. Behalve de naam heeft de sportversie maar weinig gemeen met de auto waarin Jan Modaal naar de supermarkt reed. In plaats van een bescheiden viercilinder kreeg de opper-Clio een V6. Niet in de neus, maar voor de achteras. De achterbank werd geofferd, evenals de bagageruimte. Het leverde een uitdagend monstertje op, dat een straffe en kundige hand vereist. Kortom: een leuk speeltje voor een bedreven Formule 1-coureur. Dat Renault niet heel veel sport-Clio’s heeft gebouwd, komt tot uitdrukking in de straffe prijs ...