Stop met dromen! Ook jij kunt een Ferrari of Porsche betalen.

Een nieuwe sportwagen die zijn snelle looks om weet te zetten in pure pret. Probeer er maar eens eentje te vinden, met een budget van 50 à 60 duizend euro. Dan kom je al gauw uit bij een Audi TT of een Toyota GR Supra 2.0. Voor de nieuwe BMW M240i xDrive, een uitgeklede Alpine A110 of een onverkochte Lotus Elise (waarvan de productie inmiddels is gestaakt) koers je algauw richting de 70.000 euro. Wat dat betreft is de keuze een stuk gevarieerder wanneer je een ton of vier op je Zwitserse bankrekening hebt staan.

Maar als de instap-sportievelingen van Audi en Toyota niet de auto's zijn waarvan de benzine in jouw bloed gaat kolken, wil dat nog niet zeggen dat je je spaarcenten maar in een ouwe sok op zolder moet opbergen. Als je je vizier richt op de gespecialiseerde markt van klassiekers en youngtimers, dan gaat er voor TT-geld een droomwereld voor je open. Ooit gedacht dat de sportwagens die vroeger in posterformaat boven je bed hingen nu bereikbaar zijn? Voor zo'n 60.000 euro, moest het beslist lukken om een heel mooie Porsche 911 te vinden - en zelfs een heuse Ferrari!

De Ferrari Mondial: 'ik wil wel, maar ...'

Tien jaar geleden kocht je voor 60.000 euro nog wel een Testarossa, maar voor vrijwel alle oudere Ferrari's geldt: zodra de Cavallino Rampante in het gele schildje op de neus zijn magie hervindt, duiken verzamelaars er massaal bovenop - en zet zich een schrikbarende waardestijging in gang. Maar met 'vrijwel alle Ferrari's' bedoelen we, dat er ook uitzonderingen op de regel zijn. Het beste voorbeeld daarvan is de Ferrari Mondial, een 2+2-zitter met een V8-middenmotor die als coupé en cabriolet is gebouwd tussen 1980 tot 1993. In tegenstelling tot de acht- en twaalfcilinder Ferrari's uit dezelfde periode, lijkt geen mens zich om de Mondial te bekommeren. De vraag is: waarom eigenlijk niet?

Puur een kwestie van imago. Er hangt namelijk al heel lang een 'ik wil wel maar ik kan niet'-zweem om de Mondial heen. Het zou een Ferrari zijn voor mensen die zich geen Ferrari kunnen veroorloven, door zijn prestaties en rijeigenschappen zijn naam niet waardig. En het is … een vierzitter. Dat slikken verstokte tifosi niet.

Maar moet je je daar nou zoveel van aantrekken? Want kijk nou toch eens goed: hier staat een ontwerp van Pininfarina, de grootmeester zelf! En achter de achterbank ligt dezelfde temperamentvolle V8-motor als in de bewierookte Ferrari 328, het fundament van de dubbelgeblazen krachtcentrale uit de illustere Ferrari F40. Dat de Mondial ruimte voor vier heeft (twee volwassenen, twee kinderen), is juist alleen maar een voordeel. Kunnen je kinderen ook een keer mee met het volbloed raspaard.

“Als jij jóuw Ferrari-dromen kunt verwezenlijken voor 60.000 euro, waarom zou je dat dan laten? ”

Een bijzonder exemplaar

Het is te hopen dat je niet vatbaar bent voor het sentiment dat de Mondial klaarblijkelijk bij zoveel mensen oproept. Want als jij jóuw Ferrari-dromen kunt verwezenlijken voor 60.000 euro, waarom zou je dat dan laten? Stap achter het stuur en je bent overtuigd. De Mondial is met hetzelfde vakmanschap gebouwd als elke andere Ferrari, de materialen zijn van dezelfde hoogstaande kwaliteit en de lange pook ligt precies hetzelfde in je hand als in de F40.

In deze Ferrari's schakel je tenminste nog met de hand, door het beroemde open schakelpatroon van de dogleg-bak. Er zijn misschien wat schakelaars die je uit de oude Fiat Uno van je moeder kent, maar de bediening - met de knoppen van de belangrijkste functies tussen de stoelen in de middentunnel - roept geen enkele vragen op.

De Ferrari Mondial T uit de collectie van Gallery Aaldering in Brummen is een heel bijzonder exemplaar. Nadat de auto in 1991 werd afgeleverd, is er meer op het plaatwerk gepoetst dan dat er met 'm is gereden. Ook al heeft deze Mondial T keurig volgens voorschrift zijn jaarlijkse onderhoud gekregen, er staat desondanks nog geen 16.000 kilometer op de teller.

Een auto in een unieke conditie, waarvoor 59.950 euro wordt gevraagd. Dat is zelfs voor een Ferrari Mondial een forse prijs, want met een krapper budget kun je beslist een exemplaar vinden met een betrouwbare en sluitende onderhoudshistorie. De kans is echter klein dat-ie zó mooi is als het exemplaar dat nu op je beeldscherm staat te glimmen. Wij waren nét op tijd voor een fotoshoot met de Mondial T, want inmiddels heeft de auto een nieuwe, ongetwijfeld zielsgelukkige eigenaar gevonden.

Porsche 911: met geen andere sportwagen te vergelijken

Voor een Porsche 911 hoef je je niet te verantwoorden; als je een goed exemplaar hebt gevonden, is de auto in elk opzicht een veilige keuze. En mensen die van mening zijn dat een 911 te veel voor de hand ligt - of zelfs de associatie met de Volkswagen Kever durven aan te halen - zijn heel eenvoudig op andere gedachten te brengen door ze een keer te laten proeven van de sportieve sensaties die de auto te bieden heeft. Dan gaan ze gegarandeerd 'om'.

De Elfer is met geen andere sportwagen te vergelijken. Of je nu in een klassiek exemplaar stapt of in een nieuwe Carrera 4S, de unieke persoonlijkheid van de 911 is door de jaren heen alleen maar gerijpt. Het is een praktische sportwagen, maar hij is door zijn uitzonderlijke bouw (met de boxermotor helemaal achterin) ook razend spannend. Vooral bij de generaties die vóór de 993 zijn gebouwd, moet je goed weten waarmee je bezig bent. Op snelheid vereist de 911 de juiste handelingen van zijn bestuurder. Reageer je te laat, dan zie je de bocht ineens vanaf de andere kant. Oudere 911's zijn auto's voor ervaringsdeskundigen.

Het aanbod 911's is groot, dus je kunt selectief uit winkelen gaan. Overigens kun je de rode 911 Turbo 3.3 die vroeger boven je bed hing wel vergeten voor 60.000 euro, die versie kost tegenwoordig een veelvoud van dat bedrag. Maar een 911 Carrera 3.2 in Guards Red - of Indisch Rot, afhankelijk van wie je het vraagt - komt dicht in de buurt van je jeugddromen. Ook dat is een rasechte sportwagen, met een prestatieniveau dat heel bruikbaar is: achter je rug bouwt de luchtgekoelde zescilinder boxermotor met zijn typisch rauwe, raspende geluid een kerngezond vermogen van 231 pk op.

Goed voor een honderdsprintje in 6,1 seconden en een topsnelheid van 245 km/h, al zijn die getallen vooral nuttig om aan de borreltafel paraat te hebben. Bij een auto die - in geval van ons fotomodel - inmiddels 37 jaar oud is, wil je de techniek immers niet meer tot het uiterste dwingen. Je hoeft heus geen 45 km/h-platen te bestellen, maar het mechaniek dient met enig respect te worden behandeld.

“De unieke persoonlijkheid van de Porsche 911 is door de jaren heen alleen maar gerijpt.”

Een auto waarin je doemsdag overleeft

De rode Porsche 911 Carrera 3.2 op de foto's komt eveneens uit de collectie van Gallery Aaldering in Brummen. Een auto met een Amerikaans verleden, voorzien van een begerenswaardig schuifdak én airconditioning. Met bijna 76.000 mijlen op de teller heeft de Porsche meer levenservaring opgedaan dan de nog bijna fabrieksnieuwe Ferrari Mondial T die ernaast staat, maar desondanks bedraagt de vraagprijs 62.500 euro. Ook al is het nationale en internationale 911-aanbod enorm, blijkbaar is dit de prijs die Porsche-adepten momenteel voor een Carrera 3.2 willen betalen.

Nu moet wel worden gezegd, dat dit exemplaar er absoluut tiptop bijstaat. De lak heeft een prachtige glans, we hebben zo gauw geen deukje in het plaatwerk kunnen bespeuren. De motor, de ophangingsdelen en de wielkuipen glanzen je tegemoet en het interieur vertoont geen tekenen van slijtage. Door details als de staande pedalen, de 'losse' versnellingspook en de kachelhendels tussen de stoelen, doet deze 911 veel ouder aan dan hij daadwerkelijk is, maar dat is voor menigeen juist van toegevoegde waarde. Vergeleken met de Ferrari maken de materialen misschien niet zo'n chique indruk, maar de 911 is het toonbeeld van Porsche-kwaliteit. Degelijk als een schuilkelder, een auto waarin je doemsdag overleeft.

Ook jíj kunt een exotische sportwagen betalen!

Natuurlijk zijn dit maar twee voorbeelden van exotische sportwagens die je voor zo'n 60.000 euro kunt vinden. Speur Marktplaats.nl af en je komt algauw heel veel meer spannende voorbeelden tegen die je voor TT- of Supra-geld kunt aanschaffen. Niet alleen klassieke coupés, maar ook sportwagens die veel jonger zijn. Met een beetje mazzel, behouden ze hun waarde of buigt deze in de toekomst zelfs omhoog. Ook als je nog wat geld achter de hand wilt houden om de verzekering, het onderhoud en brandstof te kunnen bekostigen (een verstandig besluit!), is er binnen jouw budget beslist een sportwagen te vinden waar je hart een slag van overslaat slaan - van Nissan GT-R tot TVR Cerbera, van klassieke Corvette tot zo goed als nieuwe Jaguar F-Type. Ook jíj kunt een exclusieve sportwagen betalen!

