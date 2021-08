Tweedehands Porsche Boxster 986 kopen? Dit is waar je op moet letten

Porsche besteedde de productie van de Boxster uit aan de Finse autofabrikant Valmet. Met name in de eerste productiejaren was dat duidelijk zichtbaar bij de Porsche Boxster. De afwerking en bouwkwaliteit lagen niet op Porsche-niveau. Ook waren er problemen met de tussenas van de motor. Uiteindelijk heeft Porsche die verholpen met de komst van de 2,7-liter Boxster. De Porsche Boxster S is de meest begerenswaardige versie. Sterker nog: het is zelfs een interessant alternatief voor een 911 Carrera. Er zijn genoeg betaalbare Boxsters op de markt, maar let op: een sluitende onderhoudshistorie is bij deze auto essentieel.



Porsche Boxster volledig verzinkt

Het plaatwerk is verzinkt, waardoor roest geen zorg is. Let liever op de naden tussen de diverse panelen, die overal even breed horen te zijn. Kleurverschillen kunnen wijzen op schade, net zoals portieren die moeizaam in het slot vallen. Werp ook een blik onder de auto: door de beperkte rijhoogte zijn de kunststof panelen erg kwetsbaar en komen ze gemakkelijk in aanraking met een verkeersdrempel of stoeprand. Let ook goed op de kwaliteit van de softtop, die netjes hoort af te sluiten.

Problemen met een tussenas

De oudste modellen hadden te kampen met een problematische tussenas, waardoor de motor zonder waarschuwing vooraf kon vastlopen. Bij de meeste auto’s is dit euvel verholpen. Een ander aandachtspunt is de krukaskeerring, waardoor een lekkage tussen de motor en de versnellingsbak kan ontstaan. Rammelen bij de koude start duidt op een defecte kettingspanner. Auto’s waarmee stevig is doorgereden, kunnen kampen met speling op de wielophanging en versleten schokdempers en lagerbussen. Let tijdens een proefrit op deinen in bochten en een trillend stuur bij afremmen.

Kun je nog onderdelen krijgen?

De levering van onderdelen is inmiddels de verantwoordelijkheid van Porsche Classic geworden. Dat betekent dat er geen enkel probleem bestaat met de verkrijgbaarheid van nieuwe componenten. Er zijn genoeg specialisten die een goedkoper alternatief bieden in de vorm van goede gebruikte onderdelen.

Porsche Boxster aandachtspunten