Tweedehands auto kopen bij particulier of dealer? Lees hier de tips - Autoreview.nl

Koop je een tweedehands auto bij een particulier, een handelaar, een garage of een dealer? Het is een logische vraag als je op het punt staat om een occasion te kopen. Op Marktplaats vind je immers van alle soorten verkopers gebruikte auto's. Maar het antwoord op de vraag is niet zo eenduidig als je misschien zou willen. Iedere optie heeft zijn voordelen en nadelen.

Tweedehands auto kopen particulier

Sommige mensen vinden het eng: een tweedehands auto kopen bij een particulier. Bij een particuliere verkoper heb je immers geen enkele zekerheid. Heb je de occasion gekocht en vertoont hij daarna gebreken? Dan is het risico voor jou (of er moet opzet in het spel zijn geweest). Als je een tweedehands auto particulier koopt, moet je hem daarom extra nauwkeurig bekijken. Neem bij voorkeur iemand mee die verstand heeft van auto's. Helemaal als je zelf niet zo goed weet waar je op moet letten.

Het grote voordeel van een tweedehands auto particulier kopen, is dat de prijzen veel lager liggen dan bij garagebedrijven of dealers. Je kunt echte koopjes vinden. Onder meer omdat een particulier geen winstoogmerk heeft en natuurlijk geen garantie hoeft te geven. Je kunt met een particulier bovendien een stuk gemakkelijker onderhandelen over de prijs dan met een garage of dealer. Soms wil iemand gewoon snel van zijn of haar auto af. En als jij de persoon dan ook nog op gebreken wijst ...

Voordelen particulier auto kopen

Auto kopen van particulier is stukken goedkoper

Je kunt met een particulier makkelijker onderhandelen

Nadelen particulier auto kopen

Op een tweedehands auto particulier krijg je geen garantie

Vertoont de auto na de koop gebreken? Dan is het risico voor jou

Tweedehands auto kopen handelaar

De naam zegt het al: een autohandelaar handelt in auto's. Hij richt zich alleen op inkoop en verkoop en hoeft geen extra kosten te maken voor een werkplaats. Het voordeel daarvan is dat je als koper een lagere prijs betaalt voor jouw occasion. Autohandelaren hebben een negatief imago. Wil je zeker weten dat je met een eerlijke te maken hebt? Zoek online naar reviews. Let ook goed op de technische staat van de auto die je op het oog hebt. Een handelaar controleert die vaak niet.



Let op: je hebt wettelijk gezien altijd recht op garantie (non-conformiteit). Het probleem daarmee is dat je die wettelijke garantie moeilijk kunt afdwingen. Er is in Nederland geen termijn in de wet vastgelegd en bovendien kun je erover twisten wat je van een gebruikte auto mag verwachten. Een product moet goed functioneren, zegt de wet. Maar hoe 'goed' kan een occasion van 1000 euro met 300.000 kilometer op de teller zijn? Als koper heb je onderzoeksplicht. Jij moet kijken of een auto deugdelijk is.

Voordelen auto kopen handelaar

Lagere prijs dan bij een garage of dealer

Je kunt jouw huidige auto vaak inruilen

Nadelen auto kopen handelaar

Je moet goed letten op de technische staat van de auto

Er zijn altijd malafide autohandelaren

Tweedehands auto kopen garage



Een garage is niet als dealer verbonden aan een automerk. Sommige universele autobedrijven zijn gespecialiseerd in een merk. Die noemen we merkspecialisten. Het voordeel is dat garages beschikken over een eigen werkplaats. Ze kunnen reparaties en onderhoud dus zelf uitvoeren. Is een universeel autobedrijf aangesloten bij een formule, zoals Vakgarage of Bosch Car Service, dan biedt dat jou als koper nog meer zekerheid.

Als je een tweedehands auto bij een garage koopt, dan heb je natuurlijk de wettelijke garantie (zie hierboven), maar dikwijls ook nog een extra garantie, zoals die van de Bovag. De prijs van een gebruikte auto ligt bij een universeel autobedrijf vaak hoger dan bij een particulier of handelaar. Een garage hanteert soms meeneemprijzen. Daar is weinig meer aan te onderhandelen. Zorg er goed voor dat je weet welke kosten er nog bovenop jouw aankoop komen. De afleverkosten worden niet altijd gemeld.



Voordelen auto kopen bij garage

Lagere prijzen dan bij een dealer

Meer zekerheid dan bij een particulier of handelaar

Vaak aanvullende garantie beschikbaar

Nadelen auto kopen bij garage

Extra kosten zijn niet altijd transparant

Hogere prijzen dan bij particulier of handelaar

Bij meeneemprijzen geen onderhandelruimte

Tweedehands auto kopen dealer

Wil je zekerheid? Dan is de dealer de beste optie. Tweedehands auto's worden bij een dealer vaak aan een technische keuring onderworpen en zijn in goede staat. Ook worden ze doorgaans aangeboden met een merkgarantie of een Bovag-garantie. Die laatste is 6 maanden geldig. Een Bovag-garantie is niet per definitie gratis; bij sommige autobedrijven of dealers moet je ervoor bijbetalen. De duur van een merkgarantie hangt af van het merk, maar is vaak tussen de 6 maanden en 1 tot 2 jaar.



Een ander voordeel van een tweedehands auto kopen bij een dealer is dat je je huidige auto kunt inruilen. Zeker als de door jou gekozen occasion wat duurder is, krijg je vaak nog een mooie prijs voor je oude auto. Maar daarmee komen we ook gelijk bij het grootste nadeel van een gebruikte auto kopen bij een dealer: het prijsniveau. Dealers moet winst maken, zijn aansprakelijk voor eventuele gebreken en bieden garantie, dus betaal je de hoofdprijs. Ruimte voor onderhandelen is er niet veel.

Voordelen tweedehands auto kopen dealer

De tweedehands auto is vaak in een goede staat

Merkgarantie of Bovag-garantie biedt zekerheid

Bij een dealer kun je je huidige auto inruilen

Nadelen tweedehands auto kopen dealer