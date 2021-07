Vreemd eigenlijk. Door de opwarming van de aarde hebben we veel vaker warm weer, toch zijn er maar weinig nieuwe cabriolets of roadsters te koop. Dat brengt ons gelijk op de vraag wat nu het verschil is tussen die twee. Kort door de bocht is een roadster een compacte open tweezitter, terwijl een cabrio ook wat groter kan zijn en plaats kan bieden aan vier inzittenden.

Cabrio voor het hele gezin?



Een vierzits cabrio lijkt handig voor optimisten die met het hele gezin willen gaan toeren. De vraag is of dat wel zo’n goed idee is. Voor je het weet, heb je jeugdzorg op je (open) dak. Want hoewel de voorste in­­zittenden in de meeste moderne cabrio’s nauwelijks last hebben van de wind, zitten de achterpassagiers vol in de tocht. Ook als je denkt dat jouw kids daar wel tegen kunnen, neem ze dan mee ­wanneer je een proefrit gaat maken. Anders moet je straks bij elk ritje kiezen: óf het dak dicht, óf continu klagend kroost op de achterbank.

Kiezen tussen hard klapdak of softtop

Andere zaken waar je als aspirant-dakloze over moet nadenken: wordt het een auto voor erbij, of ga je hem dagelijks inzetten? Beschik je over een overdekte stalling, of staat-ie in weer en wind?

Als je je open auto intensief gaat gebruiken en geen stallingsmogelijkheid hebt, zouden wij een auto met metalen klapdak overwegen. Nieuw zijn er eigenlijk geen ‘klap­dak­­cabrio’s’ meer te koop, maar op de ­occasionmarkt krioelt het ervan.



Als de billen van Kim Kardashian



Helaas heeft de wintervaste dakconstructie niet louter voordelen. De auto wordt er bijvoorbeeld een stuk zwaarder van. En met opengeklapt dak is de kofferruimte vaak nog beperkter dan bij een auto met softtop. Om dat nadeel in te ­perken, gaven de meeste merken hun coupé-cabriolet een stel billen waar Kim Kardashian jaloers op zou zijn. Alleen staan ze bij de meeste auto’s minder fraai dan bij Kim.

Aandachtspunten bij aankoop cabrio of roadster



Check vóór de aankoop van een open auto grondig of het dak vlot open en dicht gaat, zonder nare bijgeluiden. Zitten er geen gaten en scheuren in de softtop? Sluiten de dakdelen goed aan? Zo niet, dan word je bij het rijden met dicht dak gek van het windgeruis. Ruikt de auto vanbinnen naar paddenstoelen of zitten er weervlekken in de bekleding? Waarschijnlijk heeft de auto dan last van lekkage. Een ander belangrijk aandachtspunt is de distributieriem. Open auto’s rijden meestal niet heel veel. Zo duurt het lang voordat ze de kilo­meterstand ­aantikken waarbij de riem moet worden ­vervangen. Maar de riem heeft ook een tijdsgebonden houdbaarheid. Let hierop, want een verouderde distributieriem kan breken, met dure motorschade tot gevolg. Alles in orde? Dan ligt de weg helemaal open!

Dodge Viper SRT-10 - 2005 - 38.347 km - € 57.490

Misschien laten we ons een beetje meeslepen door het zomerse weer ... Maar als we dan toch de portemonnee trekken voor een vette cabrio, dan willen we ook helemaal los. De Dodge Viper is een Amerikaan van de oude stempel; hij weet in geen enkel opzicht maat te houden. Zijn V10-motor heeft een inhoud van 8,3 liter en levert ongekende prestaties – zeker gezien zijn leeftijd. Maar voor een honderdsprint in 3,9 seconden en een topsnelheid van 306 km/h eist hij ook loon naar werken. Reken op een gemiddeld benzineverbruik van zeker 1 op 5. Wil je de kosten voor bekeuringen en brandstof een béétje in de hand houden, dan is een wekelijks Duitsland-tripje aan te bevelen. Net als een gedegen cursus rijvaardigheid trouwens. Traction control is niet aan boord, laat staan een elektronische stabiliteitsregeling. Het is dus helemaal aan jou om die 506 pk op de achterwielen te beteugelen ...

Mazda MX-5 Skyactiv-G 160 - 2015 - 89.657 km - € 22.750

De Mazda MX-5 is in alles de tegenpool van de Dodge Viper, maar dat maakt het rijplezier er niet minder op. De 160 pk sterke viercilinder heeft geen kind aan de 1000 kg wegende roadster. Wil je toch meer? Dan is de motor vrij makkelijk te tunen tot 184 pk. Bochtige binnenwegen zijn hét territorium van de MX-5, helemaal van de GT-M-versie, die een aangepast onderstel met sperdifferentieel heeft. De auto tilt nog net niet zijn achterwiel op, om het terrein met een plasje benzine af te bakenen. De overbrengings­verhoudingen zijn perfect gekozen en schakelen doe je voor je lol. Ben je langer dan 1,85 meter? Dan moet je altijd open te rijden, anders pas je er niet in. De bij­rijdersplaats is zelfs nog iets krapper. Voor ­aankoop dus even kritisch zitten en meten. Net als de meeste Japanners staat de MX-5 als zeer betrouwbaar te boek. Wel blijkt de actieve motorkap erg gevoelig; rijd wat te hard tegen een stoeprand en hij klapt open. Herstel is prijzig.

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Quattro - 2013 - 108.411km - € 24.450

Wij vinden de Audi A5 misschien wel het mooiste Audi aller tijden. Hij heeft een tijdloze, strakke elegantie, zonder overbodige hoeken, vouwen en ­lijnen. Hij is dan ook getekend door de Italiaan ­Walter de’Silva. De meester zelf was ook heel tevreden, want hij noemde de Audi A5 zijn beste ontwerp ooit. Wel heeft de ranke cabrio nogal last van zware botten. Deze vierwielaangedreven versie weegt dik 1700 kilo. Nog knap dat-ie even snel naar de 100 km/h spurt als de vederlichte MX-5 hierboven! Alleen koop je een open A5 natuurlijk niet om mee te sporten. Het is de ­ideale cabriolet voor vlotte, maar niet-gehaaste roadtrips door Toscane of desnoods Zuid-Limburg. Bij een onverwacht Nederlands buitje heb je de elektrische bediende softtop binnen 18 seconden gesloten. Wanneer het weer opklaart, zit je in 15 tellen weer in de openlucht. Zolang je niet harder gaat dan 50 km/h, kan dat zelfs terwijl je rijdt. Pure verwennerij!

MG B Roadster - 1968 - 13.500 km - € 19.950

Tot de komst van de Mazda MX-5 was deze MG B Roadster jarenlang de succesvolste roadster ooit. Tussen 1962 en 1980 zijn er zo’n 400.000 gebouwd. Dat was mede te danken aan de enorme populariteit in de VS. Daar richtte MG zich vooral op jonge klanten met de ondeugende slogan: “Your mother wouldn’t like it.” Ondertussen is dat een heel ander verhaal. Zelfs je oma vindt hem leuk, want de MG B is een razend populaire ­klassieker. Dat vinden wij helemaal niet gek, want hij ziet er leuk uit en hij rijdt aangenaam sportief-spartaans. Daarnaast is-ie vrij betaalbaar en betrouwbaar. Over de onderdelenvoorziening hoef je je geen zorgen te maken. Al helemaal niet bij dit gerestaureerde exemplaar. Het is ook nog een ­origineel in Nederland geleverde auto, in de meest gewilde versie. Met de mooie verchroomde bumpers en de prachtige spaakwielen. En ach, een elektrisch bediende softtop en stoelverwarming zijn voor watjes ...

Peugeot 206 CC 2.0 16V Griffe - 2006 - 143.547 km - € 3950

Het succes van de in 2001 geïntroduceerde Peugeot 206 CC bracht een lawine aan compacte cabrio-coupés op gang. Elk merk wilde een graantje meepikken van de klapdakenrage. Maar wat bleek: de 206 CC was net cola. Er bestaan talloze imitaties, maar niet eentje is er zo lekker als het origineel. In een ­Nissan Micra C+C wil nu niemand meer gezien worden, laat staan in een Mitsubishi Colt CZC. Dan is deze Fransman toch veel beter in proportie. En als je mans genoeg bent om over het dameskappers­­imago van de 206 CC heen te stappen, zul je merken dat hij ook nog hartstikke leuk stuurt. Zeker als-ie voorzien is van de 136 pk sterke tweeliter injectie­motor, zoals dit donkergrijze exemplaar. Destijds was de Griffe de meest luxueuze uitvoering. Met onder meer leren sport­stoelen, een automatische airco en 16-inch lichtmetaal. Als het dak naar behoren werkt, zouden wij zeggen: strik eromheen en au revoir!

