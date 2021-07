Aankooptips Volvo V40 occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Na de productiestop van de 440 in 1997, heeft Volvo de compacte hatchback jarenlang genegeerd. De S40/V40 (1996-2004) en de S40/V50 (2004-2012) opereerden in een andere klasse; niet zonder succes, maar ze haalden nooit de verkoopcijfers van de 440. Pas in 2012 koos Volvo er met de nieuwe V40 voor om de directe confrontatie aan te gaan met de Volkswagen Golf, Audi A3 en BMW 1-serie. En met succes, want de nieuwe Volvo V40 groeide in Nederland uit tot de op drie na bestverkochte Volvo ooit. Wat wil je ook: hij gaf de koper het ware premiumgevoel, was minder duur en patserig dan een Audi A3 of BMW 1-serie en minder gewoontjes dan een Volkswagen Golf of Opel Astra. Kortom, de ideale schoonzoon - wie wil die nu niet?

Verkocht de Volvo V40 een beetje?

Van het totale aantal V40's van deze generatie (667.530) ging bijna tien procent (64.403 stuks) naar Nederlandse klanten. Daarmee staat hij op de vierde plaats in het lijstje bestverkochte Volvo's in Nederland ooit. Dat succes is voor een groot deel te danken aan de bijtellingsgunstige dieselversies. De D2 en D4 hielpen de V40 in 2013, 2014 en 2015 aan 11.000 tot ruim 12.000 Nederlandse kopers. Daarmee nestelde de in België gebouwde Zweed zich drie jaar op rij in de top vijf (4e en 5e plaats) van de Nederlandse verkoophitparade.

De jaren daarna was het gedaan met de bijtellingspret en moest Volvo's hatchback telkens genoegen nemen met pakweg 4500 tot ruim 5100 Nederlandse kopers. Mooie constante cijfers, zeker voor een auto die ondertussen al vrij lang op de markt was.

Welke varianten zijn er van de Volvo V40?

Over het aantal carrosserievarianten zijn we snel uitgepraat. Dat is er maar één: een vijfdeurs hatchback. Oké, in 2013 introduceerde Volvo ook de V40 Cross Country, maar behalve een opgehoogd onderstel (met de mogelijkheid van vierwielaandrijving), hier en daar een plastic randje en een setje dakrails, was er weinig nieuws onder de zon.

Tijdens zijn bestaan heeft de Volvo V40 één facelift gehad. De aangepaste V40 (vanaf 2016) herken je vooral aan de 'goddelijke' koplampen (led-strips in de vorm van de hamer van dondergod Thor). Ook de bumpers en de grille werden subtiel aangepakt, verder beperkte de modelwijziging zich tot nieuwe lakkleuren en enkele verfraaiingen in het interieur.

Over het aantal motorvarianten valt meer te vertellen. Kijkend naar de benamingen, werd de V40 met drie diesels (D2, D3, D4) en vier benzinemotoren (T2, T3, T4, T5) verkocht. Maar het blijkt een stuk ingewikkelder. Tot pakweg halverwege 2015 lag er bij de T2, T3 en T4 een 1,6-liter viercilinder onder de kap, die in samenwerking met Ford was ontwikkeld. In de T2 leverde die motor 120 pk, de T3 was 150 pk sterk en T4 beschikte over 180 pk. De T5 had aanvankelijk Volvo's eigen 2,5-liter vijfcilinder motor, met een vermogen van 254 pk. In 2014 maakte die lekkere roffelaar plaats voor een eigen Volvo-viercilinder, met een inhoud van 1969 cm3 (245 pk). Een jaar later volgden alle andere benzineversies, waarin diezelfde viercilinder 122 (T2), 152 (T3) of 190 pk (T4) ophoestte.

Bij de diesels volgde een vergelijkbare wisseltruc. De 115 pk sterke, 1,6-liter Ford-/PSA-diesel van de D2 maakte plaats voor een 2,0-liter Volvo-motor met 120 pk. De 2,5-liter vijfcilinders van de D3 (150 pk) en de D4 (177 pk) werden vervangen door viercilinders met een inhoud van twee liter. Bij de D3 bleef het vermogen gelijk, de D4 kreeg er 13 pk bij.

Op uitrustingsgebied kon je bij de V40 onder meer kiezen voor de vrij simpele Kinetic, de luxe Summum en de sportieve R-Design. Vanwege de onoverzichtelijke carrosserie zouden wij kiezen voor een V40 met een dodehoekassistent (BLIS) en parkeersensoren of een achteruitrijcamera. Behalve een fraai interieur met extra sportieve stoelen, heeft de R-Design ook een verlaagd sportonderstel. Wij vinden dat lekker stevig, sommigen ervaren het als spijkerhard.

Wat zijn de zwakke punten van de Volvo V40?

De Volvo V40 is niet de ruimste of sportiefste Europese hatchback, maar wel een van de betrouwbaarste. Het aantal structurele problemen is vrij beperkt. Voor de standaardellende die de 1,6-liter dieselmotor voorheen vertoonde, hoef je bij de V40 gelukkig niet meer bang te zijn. Helemaal foutloos is de D2 1.6 echter niet. Wees vooral bedacht op het beperkte vermogen, een wat hikkend reagerende motor en een brandend motorlampje. In dergelijke gevallen is er bijna altijd sprake van problemen met de uitlaatgascirculatie.

De EGR-klep zelf gaat door inwendige vervuiling nogal eens vastzitten en ook de koeler van het systeem kan de geest geven. Reparatie is prijzig. Er zijn updates geweest die het EGR-systeem minder storingsgevoelig zouden moeten maken. Bij het rijden van veel korte stukjes is ook de turbo gevoelig voor vervuiling. Minder ernstig, maar wel vervelend: bij alle diesels wil de stekker van het brandstofsysteem weleens lostrillen, waardoor de motor stilvalt - een kwestie van goed vastzetten.

Storingen in het start-/stopsysteem herken je aan een motor die bij lage toerentallen onregelmatig loopt en zelfs afslaat. Als je het start-/stopsysteem deactiveert, heb je hier geen last meer van, maar dat is natuurlijk alleen een doekje voor het bloeden. Is de keyless entry een beetje nukkig? Waarschijnlijk is een van de sensoren levensmoe. Repareren kan, goedkoper is het om de auto gewoon met de afstandsbediening te openen … Een ander bekend ongemak is een slecht werkende achteruitrijcamera, tevens raden we je aan om te checken of zich geen storingsmeldingen van een van de veiligheidssystemen voordoen.

Hoeveel kost een leuke Volvo V40?

Door de ooit zo populaire bijtellingsgunstige diesels, bestaat het V40-aanbod op Marktplaats.nl (885 stuks) grotendeels uit D2's en D4's. Een D2 is lekker zuinig en toch vlot genoeg. Vanaf zo'n 11.000 euro heb je er al eentje met minder dan een ton op de klok.

Met de D4 haal je een erg fijne auto in huis, die een redelijk verbruik koppelt aan uitstekende prestaties. Zo'n dikke diesel hoeft niet eens heel veel duurder te zijn dan een D2, maar heeft in dezelfde prijsrange doorgaans wel meer kilometers op de klok. Wil je vervelende vragen van dieselbashers vermijden, pulk dan de D4-badge van de achterklep … Maar belangrijker is de vraag of je wel genoeg kilometers maakt om de hoge wegenbelasting van een dieselende V40 terug te verdienen met de lagere brandstofkosten.

Wie een V40 met benzinemotor wil, kan op Marktplaats.nl kiezen uit zo'n 300 auto's. Dat worden er nog veel minder als je de wat tamme T2 (vanaf ca. 13.000 euro) buiten beschouwing laat. De T3-versie vinden wij het ideale compromis. Of je nu de 1.6 of de 2.0 hebt, beide leggen de honderdsprint in minder dan 9 seconden af en de motor reageert dankzij het flinke koppel al vanaf lage toerentallen vlot op het gaspedaal. Een frisse T3 heb je vanaf ongeveer 14.000 euro.

Als je continu haast hebt, is een T4 of T5 het leukst, al kun je de échte hot hatches niet meer bijhouden als je een bochtig traject opzoekt. Heel veel duurder dan de T3 zijn de topversies trouwens niet. Een V40 zit standaard redelijk in de spullen, maar voor verwennerij als (half)leren bekleding, een set uit de kluiten gewassen lichtmetaal, stoelverwarming en dat soort lekkernijen, moet je de R-Line, Summum of Business Sport hebben. Vind je de gewone V40 iets te laag? Kies dan voor de Cross Country; die steekt 4 centimeter hoger boven het asfalt uit.