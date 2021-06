Op zoek naar een tweedehands auto voor lange mensen? Deze occasions kun je het beste kopen

Waarom is 21 juni de Nationale Dag van Lange Mensen? Omdat 21 juni de langste dag van het jaar is, waarop de zon bijna 17 uur lang boven de horizon staat. De Nationale Dag van Lange Mensen werd in 2016 voor het eerst gehouden en is een initiatief van Rob Bruintjes en Dannij van der Sluis (Stichting Lange Mensen Nederland)​, Inez Scheper (Pretty Tall) en Jan Pieter Oudshoorn​ (Langzijn.nl)​. Bruintjes is ook de man achter de Opmaat Award voor de beste auto's voor lange mensen. In het verleden hebben onder meer de Skoda Superb, Subaru Forester en Hyundai i30 Wagon de prijs gewonnen.



Kies een tweedehands auto zónder zonnedak

En dat brengt ons bij het zoeken naar een geschikte tweedehands auto voor lange mensen. Waar moet je op letten als je bijvoorbeeld op Marktplaats gaat kijken? Wat moet je vermijden? Om meteen met dat laatste te beginnen: een zonnedak. Het is heerlijk om in de lente en in de zomer met je kruin in de wind te kunnen rijden, maar zo'n zonnedak vermindert in de meeste gevallen de hoofdruimte.

Is het stuurwiel in hoogte- en lengterichting verstelbaar?

Ook lange mensen zijn er in alle soorten en maten. Sommige hebben lange benen, andere weer een lang bovenlijf. Om in de auto een goede zitpositie te kunnen creëren, is het belangrijk dat het stuurwiel verstelbaar is, niet alleen in de hoogte, maar ook in de lengte.

Is de bestuurdersstoel op voldoende manieren verstelbaar?

Een in de lengte verstelbare bestuurdersstoel is heel normaal. Belangrijker voor lange mensen is echter dat hij ook in de hoogte verstelbaar is. En dat is zeker niet bij alle auto's het geval. Daarbij is er meer nodig om een ideale zitpositie te vinden. Controleer of een tweedehands auto een bestuurdersstoel met kantelbare zitting heeft, zodat je bovenbenen goed worden ondersteund. Een uitschuifbare zitting is wat dat betreft helemaal ideaal.



Kun je in een occasion achter jezelf zitten?

Zit je ook weleens achterin? Stel dan de bestuurdersstoel zo in dat je comfortabel zit en verkas naar de achterbank. Hoeveel beenruimte heb je over? Is het genoeg? Stoot je misschien je hoofd tegen het plafond?

Ga altijd proefzitten en proefrijden in een tweedehands auto!

Liefde maakt blind, ook bij het kopen van een tweedehands auto. Misschien ben je helemaal verliefd op de kleur, de lijnen, de uitrusting en de staat van de occasion die je op het oog hebt, maar zit je er net niet lekker in. Denk dan niet dat het wel mee zal vallen, maar ga een stuk rijden. Blijf als het kan een uur weg. Je hebt tijd nodig om te ervaren hoeveel ruimte je hebt (of hoeveel ruimte je niet hebt) en of de stoel je onderweg wel genoeg ondersteunt. Is de auto te krap? Begin je in je lijf pijntjes te ervaren? Koop de occasion dan niet, hoe mooi-ie ook is.

Welke auto's kun je het beste kiezen als je lang bent?

Dit is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Welke auto voor jou het beste is, is helemaal afhankelijk van je lengte, je lichamelijke verhoudingen, je persoonlijke voorkeuren, en nog veel meer. Toch gaan we je een paar concrete voorbeelden geven.



Volkswagen Up

Het a-segment is niet ideaal voor lange mensen, simpelweg door de kleine afmetingen van de autootjes. Voorin een Volkswagen Up kan je prima zitten als je 1,90 meter of langer bent, maar achterin absoluut niet. Op Marktplaats vind je er meer dan duizend, vanaf zo'n 3000 euro.

Dacia Sandero

Als nieuwe auto is de Dacia Sandero een uitstekende aanbieding. Voor de prijs van een kleine a-segmenter krijg je een hatchback die qua afmetingen in een segment hoger valt. Van binnen is hij bovengemiddeld ruim. Je kunt er al eentje vinden vanaf 1500 euro.

Hyundai i30

De Hyundai i30 Wagon kreeg in 2018 de Opmaat Award uitgereikt door Rob Bruintjes, de voorzitter van de Stichting Lange Mensen Nederland. "Opvallend is dat een gemiddeld lang persoon prima achterin kan zitten", zei hij, "zelfs als de voorste stoelen volledig naar achteren zijn geschoven." Op Marktplaats vind je zo'n driehonderd i30's.



Skoda Superb

Voor beenruimte achterin moet je bij de Skoda Superb zijn. Dat is al vanaf de eerste generatie zo. De Superb valt in het segment van de grote middenklasse-sedan, maar is altijd nét een maatje groter geweest. Vroege exemplaren van de Skoda Superb vind je al vanaf 2000 euro.

Mercedes E-klasse

Eigenlijk zit je met alle zakensedans goed. Als voorbeeld nemen we de Mercedes E-klasse, die al sinds de jaren negentig telkens iets ruimer is dan zijn gedoodverfde concurrent: de BMW 5-serie. De Mercedes E-Klasse is een van de populairste occasions op Marktplaats.