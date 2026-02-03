Deze 5 hybride-auto's zijn zuinige Nederlanders op het lijf geschreven

Advies

Als er één type auto is dat goed bij ons Nederlanders past, dan is het wel een zuinige hybride. Of nog beter: een zuinige, gunstig geprijsde tweedehands hybride. We namen de top 10 met bescheiden drinkers van de ANWB als uitgangspunt en kwamen op Marktplaats tot de volgende selectie.

Het is alweer bijna dertig jaar geleden dat Toyota de eerste Prius op de markt bracht. In 1995 had er al een conceptcar op de Tokyo Motor Show gestaan en twee jaar later volgde het productie­model. Het duurde echter tot het jaar 2000 voordat de Japanners het wat knullig ogende hybride-­sedannetje naar Europa brachten.

Meer occasionberichten lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990 Ontdek 'm nu

Zonder al te veel succes, trouwens. In Nederland zijn er nog geen 500 stuks op kenteken gegaan. Tot de komst van de tweede generatie Toyota Prius in 2004 bleef de hybride-­auto daardoor een vrij exotisch fenomeen.



Doorbraak voor de hybride

De grote doorbraak van de hybride-auto werd in 2004 op gang gebracht door de Toyota Prius II, en kwam tot volle wasdom met de derde generatie. Mede dankzij fiscale stimulering werd het een enorme leaseklapper, maar zodra er een eind kwam aan de lage bijtelling en mrb-vrijstelling was het snel over met het Nederlandse succes.

Ondertussen had de Prius wel veel gedaan voor de naamsbekendheid en acceptatie van de hybride-auto. Bovendien heeft de uitermate betrouwbare Japanner veel vooroordelen over de levensduur van het accupakket weggenomen.

Navolging door andere merken

Steeds meer automerken omarmden het hybride-concept, waardoor het aanbod enorm is toegenomen, ook op de occasionmarkt. Onafhankelijk van je budget en je ­wensen op het gebied van ruimte en comfort, valt er heel veel te kiezen. En dat is goed nieuws als je bij de volgende auto flink wilt besparen op de brandstofkosten.

Kies uit de 5 zuinigste hybrides op de markt

Ook onder hybrides heb je altijd baas boven baas. Zo stelde de ANWB een top 10 samen van de zuinigste hybrides die in 2025 nog nieuw werden verkocht. Daarbij ging de bond niet uit van het WLTP-verbruik, maar van praktijkcijfers.

Die stelde de ANWB samen uit de eigen testervaringen en gegevens van vele tankpashouders. In de lijst staan niet alleen compacte hybrides uit het B-segment, maar ook een paar SUV’s en een enkele stationwagon. Welke kies jij?

Mazda 2 Hybrid 1.5 - 2024 - 34.027 km - € 21.895

Nee, het kopje hierboven is niet fout. De auto op de foto’s is géén Toyota Yaris. Tenminste, niet volgens het kenteken en de typeplaatjes. Maar verder is deze tweedehands Mazda 2 Hybrid 1.5 volledig identiek aan z’n landgenoot. Als zuinigste hybride hadden we dus ook voor de Yaris Hybrid kunnen kiezen, want de ANWB heeft in het verbruik geen onderscheid kunnen ontdekken.

Dat, en de beproefde Toyota-genen, maken deze Mazda tot een slimme keuze. In de stad rijdt hij bijna geruisloos, omdat je bij lage snel­heden vaak volledig elektrisch onderweg bent. Op binnenwegen bezorgt de lichte Japanner je meer stuurplezier dan je op grond van het wat bedaagde Yaris-imago verwacht. Een vermogen van 116 pk klinkt niet spectaculair, maar is ruim voldoende voor vlotte kilometers. Ook qua uitrusting kom je niets tekort: moderne veiligheidsassistenten en een compleet infotainmentsysteem zijn standaard. Ruimte en instapgemak behoren dan weer niet tot de sterke kanten.

Dacia Jogger Hybrid 140 (7-zits) - 2024 - 31.375 km - € 24.895

Een dikke twee jaar geleden noemden we de Jogger Hybrid ‘misschien wel de beste Dacia ooit’. Inmiddels heeft-ie gezelschap gekregen van de nieuwe Dacia Duster én de Dacia Bigster, maar het concept van de Jogger staat nog als een huis. Ook in veel hogere prijsklassen kennen we weinig zevenzitters waarin het zo goed toeven is op de derde zitrij. En gebruik je maar vijf zitplaatsen, dan biedt de Jogger een riante bagageruimte.

Wij realiseerden destijds een gemiddeld testverbruik van 4,9 l/100 km (1 op 20,4), maar volgens de ANWB kan het nog ietsie zuiniger (1 op 20,8). Wellicht trapten wij wat enthousiaster op het gaspedaal dan de gemiddelde Joggeraar. In deze Extreme-­versie zit de Dacia Jogger riant in de spullen en is-ie opgefleurd met koperkleurige accenten. Wat ons betreft is het best een stoere bak. De hybride-aandrijving is niet de meest gepolijste die we kennen, maar zeker gezien het formaat van de auto is-ie wel superefficiënt. Tijd voor Heel Holland Joggert?

Mitsubishi Colt, 1.6 HEV - 2024 - 26.407 km - € 22.950

Sushi met roquefort? Getsie! Crème brûlée met wasabi? Je moet er waarschijnlijk niet aan denken. Maar deze combi­natie uit de Frans-Japanse autokeuken zou je weleens prima kunnen bevallen. Neem de zuinige hybride-techniek en het ontwerp van de Renault Clio en combineer dit met de typeplaatjes én de garantievoorwaarden van Mitsubishi. Wat krijg je dan?

Deze zuinige tweedehands Mitsubishi Colt 1.6 HEV waarmee je nog minimaal drie jaar zorgeloos kunt rijden. Nou ja, tot 160.000 kilo­meter dan. Tegen meerprijs een Bovag-garantiepakketje aanvinken is dus niet eens nodig. Deze Frans-Japanse cocktail mag dan iets minder zuinig zijn dat de Mazda 2 / Toyota Yaris Hybrid, hij biedt ook meer interieur- en kofferruimte. Bovendien is-ie net iets vlotter. Wel zijn de omgangsvormen van de hybride-aandrijflijn in de Colt iets minder Japans-correct. Maar misschien vind je dat vleugje Franse slag wel charmant. Wie weet ga je misosoep met escargots ook nog lekker vinden ...

MG3 Hybrid+ - 2024 - 26.150 km - € 19.945

Toen we anderhalf jaar geleden de prijslijst van de toen kersverse MG3 Hybrid bekeken, viel onze mond open. De meest luxe uitgeruste uitvoering van de Chinese nieuwkomer was nog altijd een stuk goedkoper dan de simpelste Toyota Yaris. En dat terwijl de MG3 z’n oosterbuur ook qua vermogen de oren waste: 194 tegen maximaal 130 pk.

We verwachtten dan ook dat de MG3 net als Temu en AliExpress snel de harten van honderdduizenden Nederlandse koopjesjagers zou ­veroveren. Maar dat viel nogal mee – of tegen, vanuit MG-­perspectief. Tot dusver wisten de dealers maar een kleine duizend ‘Drietjes’ te slijten. In de dezelfde periode brachten hun Toyota-collega’s ruim tien keer zoveel Yarissen aan de man. Ook een tweedehands MG3 is goedkoper dan de meeste concurrenten en dat compenseert het iets hogere verbruik. Wel blijft het jammer dat deze betaalbare hatchback helemaal niets met het Engelse MG van doen heeft.

Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid 140 - 2020 - 125.943 km - € 17.950

Weet je nog, die ene leerling uit je klas van vroeger? Zag er altijd keurig uit, haalde prima cijfers en had nooit een grote mond. Aardige gast, niks op aan te merken. Toch ging je eigenlijk nooit naast hem zitten. En als je iemand zocht met wie je op schoolreis achter in de bus lekker kon ‘keten’, was hij wel de laatste aan wie je dacht. Trouwens, hoe heette hij ook alweer?

Zo zien we een gebruikte Toyota Corolla ook. Geen rare fratsen, superbetrouwbaar, hartstikke zuinig en prettig in de omgang. Aan de andere kant is het geen auto waarvan je loopt te dagdromen, of waarmee je gekke avonturen zult beleven. Juist daarom is de Corolla de ideale huisje-boompje-beestje-­auto voor Jan Modaal. Die wil gewoon een vervoermiddel dat het altijd doet, hem in alle rust van A naar B brengt en geen gat uit z’n portemonnee vreet. Als-ie nu ook nog eens een wat grotere caravan kon trekken ... Dan reed geheid heel Nederland Corolla Hybrid.

Benieuwd naar meer 5 zuinige tweedehands hybrides? In Auto Review 2/2026 geven we je nog meer tips.