Achter bijna elke auto past een caravan: check deze ideale koppels!

Internationaal zijn Nederlanders beroemd en berucht om hun liefde voor caravans. Die liefde zie je terug bij tweedehands auto's. Zeker grotere modellen vind je vaker mét dan zónder trekhaak. Maar de aan­wezigheid van zo’n ding maakt een auto natuurlijk niet meteen geschikt om een zware tandemasser over de Alpen te sleuren.

Wat maakt een auto geschikt als caravantrekker?



In eerste instantie is het de fabrikant die aan­geeft wat het maximale aanhangwagengewicht van een auto is. Dat wordt bepaald aan de hand van de trekkracht van de motor, allerlei sterkteberekeningen van het chassis en diverse tests. Een harde eis is dat de auto met aanhanger op een helling van 12 procent binnen vijf minuten probleemloos vijf keer moet kunnen wegrijden en stoppen. Ook moet de handrem de combinatie stevig op zijn plek kunnen houden.

Hoe zit het met het maximale trekgewicht van mijn auto?



Het wettelijk toegestane trekgewicht van een auto staat achter op de kentekenkaart. Bedenk voordat je op zoek gaat naar jouw droomcaravan, dat het daarbij gaat om het aantal kilo’s dat de ­caravan in beláden toestand mag wegen. Dus inclusief inventaris, alle bagage en ­gas­flessen. Zeker als er een voortent bij zit, kom je al snel aan meer dan 200 kilo aan belading.

Welk rijbewijs nodig voor caravan?



Houd ook het maximaal toegestane trein­gewicht (beladen auto plus caravan) in de gaten. Dit staat op het identificatieplaatje van de auto (zie instructieboekje). Als je een bovengemiddeld zware combinatie hebt, schuilt er een extra addertje onder het gras. Is het maximum totaalgewicht van de caravan meer dan 750 kg en komt het maximale treingewicht boven de 3500 kg? Dan heb je niet genoeg aan een gewoon B-rijbewijs, maar is B+ (tot 4250 kg) of zelfs B-E nodig. De ANWB legt uit hoe het zit.



Het belang van de juiste kogeldruk



Behalve alle bovengenoemde gewichten, is ook de verticale belasting op de trekhaak van belang, beter bekend als kogeldruk. Deze ligt meestal tussen de 32 en 100 kg en staat als S-waarde op het type­plaatje van de trekhaak. Bij overschrijding van de maximale kogeldruk, kan de combinatie instabiel of ronduit gevaarlijk weggedrag vertonen.

Prijswinnende caravantrekkers



Los van alle eisen en normen, hanteert de ANWB om veiligheidsredenen de 75-procentregel. Oftewel: belaad de caravan tot hoogstens 75 procent van het gewicht van de beladen auto (eigengewicht plus zo’n 325 kg voor vier inzittenden en bagage).

Met alle gegevens in het achterhoofd, ­gingen we op Marktplaats.nl op zoek naar vijf prijswinnaars van diverse (internationale) trekauto­verkiezingen. Vervolgens selecteerden we uit ruim 5800 Marktplaats-advertenties vijf bijpassende caravans. Dat leverde de onderstaande setjes op.



In Auto Review 6/2022 tonen we nog vijf goede caravantrekkers, in zeer uiteenlopende categorieën en prijsklassen.



Fiat Panda Climbing - € 9990 + T@B 320 RS - € 14.450

Nieuw kost een vierwielaangedreven Fiat Panda 24.250 euro, maar voor nog geen 200 euro extra, heb je dit leuke setje uit 2015. Twee voor de prijs van één, zou je kunnen zeggen. Wie twijfelt over deze Fiat Panda TwinAir Turbo 4x4 (109.113 km) als trekauto, verwijzen we naar de Britse titel Towcar of the Year die hem in 2015 ten beurt viel. In de kleinste klasse weliswaar, en niet met de tweecilinder benzine­motor in de neus, maar de 1,3-liter viercilinder diesel­motor. Reviews op onder meer caravantrekker.nl ­overtuigen ons echter dat de Panda een prima combinatie vormt met de vederlichte en gestroomlijnde T@B 320, óók in bergachtig gebied. Toch is een verbruik van 1 op 11 tot 1 op 13 mogelijk. De opbouw van de caravan is maar 3,40 meter lang, toch biedt-ie een riant tweepersoons bed en een mooie U-zit. Een koelkast, een chemisch toilet, een luifel én een voortent ontbreken evenmin. Ben je langer dan 1,82 meter, dan ga je binnen in de T@B wel gebukt door het leven.

+ Betaalbaar en compact setje, ideaal voor trekkers

- Niet het toppunt van comfort

Volvo XC40 D4 AWD - € 37.750 + Knaus Südwind 420 QD - € 22.500

Tegenwoordig staat Volvo voor een dieselvrij gamma, leervrije interieurs en begrensde topsnelheden. Woker wordt het niet. Toch stonden er relatief kort geleden ook nog gewoon diesels op de Nederlandse Volvo-prijslijst. Als caravan­minnend occasionkoper ben je daar blij mee, want nu kun je nog deze Volvo XC40 diesel bemachtigen, de winnaar van de Towcar of the Year Award (2020). Goedkoop is-ie niet, maar met zijn imposante powerpakket en vierwielaandrijving is het een potente trekauto. Nerdy als we zijn, wilden we er eigenlijk een Zweedse caravan aan koppelen. Helaas; de interieurs van de Polars en ­Solifers die we vonden, deden ons denken aan de Ikea-gids van 1977 en kwamen niet door de smaakselectie. Nee, dan deze vierpersoons Knaus Südwind. Hij is vanbinnen net zo strak als de XC40 en al even luxe uitgevoerd. Vloerverwarming, een boiler met mengkranen en een elektrisch toilet. Helaas passeert het treingewicht de grens van 3500 kg en is B+ nodig.

+ Mooi, luxueus en modern koppel

- Prijzig. En heb je dat mrb-tarief van deze diesel al gezien?





Opel Corsa 1.0 Turbo - € 11.750 + Hobby On Tour 390 - € 19.950

Bij de ANWB Trekauto van het Jaar-verkiezing van 2015 versloeg de Opel Corsa 1.0 Turbo in de compacte klasse zowel de Skoda Fabia Combi als de Volkswagen Polo. De kleine turbomotor van de Corsa heeft volgens de jury al bij lage toerentallen ­voldoende koppel. Datzelfde geldt voor de concurrentie, maar de Opel verzamelt meer punten met zijn stabiliteit. Vooral bij de uitwijk­manoeuvre gooit de Rüsselsheimer hoge ogen. Dat doet hij tijdens de verkiezing met een Hobby On Tour 390 aan de haak, vandaar dat wij die er ook bij hebben gezocht. Een zeer fris exemplaar uit 2021. De inrichting van de Hobby is modern, maar ook zó sober dat we associaties krijgen met slappe koffie en een laffe plak cake. Gelukkig maakt de in­­deling ons wel vrolijk. Die omvat een vast tweepersoons bed, een tot twee slaapplaatsen om te bouwen trein­zit en een ingebouwd toilet. We zien onszelf al zitten onder de luifel. Met een mooi glas rode wijn en een pittig kaasje uit de streek ...

+ Zeer stabiele combinatie in nieuwstaat ...

- ...met een erg so(m)ber interieur

Subaru Outback 2.5i - € 12.950 + Adria ALtea 472 LU - € 19.250

Subaru was jarenlang zeer geliefd onder caravaneigenaren. Subaru’s staan immers bekend om hun vierwielaandrijving, betrouwbaarheid en – last but not least – de hoge toegestane aanhangergewichten. Deze Subaru Outback verdraagt bijvoorbeeld 2000 kilo aan de haak. Vanwege het gebrek aan turbo-ondersteuning heeft de motor wel flink wat toeren nodig om de gang erin te houden. Hierdoor jaagt-ie er fink wat brandstof doorheen, maar die is gelukkig van de goedkope (lpg-)soort. Waar we ook erg blij van worden, is het rode leren interieur –smullen! Subaru’s mogen de laatste jaren dan geen trek­auto­prijzen meer hebben gewonnen, de Adria Altea is wel een winnaar; in 2014 werd-ie verkozen tot Caravan van het Jaar. De Sloveen scoorde vooral met een overdadige luxe voor een gunstige prijs. Het ruime interieur van deze 472 LU oogt nog steeds fris en modern, en is voorzien van airconditioning, een douche, vloerverwarming en vier slaapplaatsen.

+ Veel luxe, rood leer én AWD voor een nette totaalprijs

- Dorstige motor





Peugeot 308 SW 1.2 aut. - € 17.945 + Bürstner PL 480 TL - €20.995

De jury van de Trekauto van het Jaar-verkiezing steekt in 2014 de loftrompet op de Peugeot 308 SW PureTech 130: “Een topper van jewelste die op rijgedrag de rest klop geeft. De stabiliteit en het comfort zijn geweldig goed.” Daar voegen wij graag aan toe dat de 308 SW een enorme bagageruimte heeft en dat deze GT-Line met automaat uitstekend in de spullen zit. De beenruimte achterin is daarentegen alleen geschikt voor kleinere bankzitters. En dus wil je een bijpassende gezins­caravan met voldoende slaapplaatsen. Gezien het niet al te hoge trek­gewicht van de Peugeot 308 SW (1200 kg) blijkt de keus tegen te ­vallen. Gelukkig vonden we deze in nieuwstaat verkerende Bürstner Premio Life uit 2020. Het is een caravan met weinig gewicht (940 kg), maar veel ruimte. In het fris aandoende interieur vind je vier slaapplaatsen, een aparte toilet­ruimte en een complete keuken. De luifel, de elektrische mover en de fietsendrager maken de boel af.

+ Twee lichtgewichten met ruimte voor jong gezin

- Geen stoelverwarming (auto) of douche (caravan)



In Auto Review 5/2022 hebben we nog vijf goede trekauto's geselecteerd, in zeer uiteenlopende prijsklassen en categoerieën.