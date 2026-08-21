Waarom rijden in een Renault ineens véél goedkoper is geworden

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Auto's worden steeds duurder. Er zijn bijna geen modellen meer over die je voor minder dan 20.000 euro koopt. Gelukkig is er een manier om veel goedkoper te kunnen autorijden. Zeker als je een Renault rijdt!

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.

Omdat Renault is aangesloten bij Auto Review private lease, kun je nu voor erg scherpe maandtarieven in een Renault rijden. Benieuwd naar de prijzen? Je vindt een overzicht van alle modellen hieronder.

Voor een vast maandbedrag in een Renault rijden

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Private lease bij Renault

Elektrisch

Hybride

Benzine

Mild-hybrid

Plug-in hybrid

Voor een vast maandbedrag in een Renault rijden