RDW wil 600.000 auto's laten zakken voor de apk, nog vóór de keuring is begonnen

Nieuws

Zeshonderdduizend Nederlandse automobilisten kunnen straks voor de apk zakken nog voordat hun auto op de brug is gezet. Niet vanwege versleten remmen of een kapotte uitlaat, maar vanwege laxheid van de berijder.

De RDW wil auto's met een openstaande terugroepactie voortaan laten zakken voor de apk. Sinds 2020 riepen fabrikanten 2,1 miljoen Nederlandse auto's terug vanwege veiligheidskritische gebreken. Daarvan zijn 600.000 stuks nog altijd niet naar de dealer terug geweest. Alleen al vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een terugroepbrief, maar ongeveer een derde gaf daaraan geen gehoor.

Al gezakt voordat de brug omhoog gaat

Het bijzondere aan het plan is dat een auto niet meer afgekeurd zou worden om de eigen technische staat, maar om een mogelijk gebrek dat de fabrikant al kende. De keuring zou zo eigenlijk een formaliteit worden, want het digitale terugroepregister zou vooraf al bepalen of een auto wel of niet door mag. RDW-directrice Jantina Woudstra benadrukt dat het bij die veiligheidsrecalls niet gaat om een los onderdeeltje in het interieur, maar om mankementen die de verkeersveiligheid raken, zoals onbetrouwbare remmen, brandgevaar of exploderende airbags.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Naast de apk-afkeuring onderzoekt de RDW ook een verkoopverbod en boetes voor wie een terugroepactie negeert, en wil de dienst automobilisten voortaan rechtstreeks via MijnOverheid benaderen in plaats van alleen via een brief van de fabrikant. Concreet wordt het voorlopig nog niet, want voor al deze maatregelen moet eerst de wet worden aangepast. Een ingangsdatum is dan ook nog niet in zicht.

Het register zelf is niet waterdicht

KNAC-directeur Peter Staal is kritisch en vindt dat er pas gevolgen mogen volgen zodra de registratie zelf klopt. Autobezitters lopen anders het risico op problemen bij de apk of de verkoop van hun auto, puur door administratieve vertraging waar zij niets aan kunnen doen.

Ook branchevereniging voor autotechnici ATC ziet haken en ogen. Voorzitter Achiel Fermans stelt het zo: "De administratie is niet sluitend en loopt soms flink achter. Hierdoor zouden dan auto's stilgezet gaan worden, terwijl de acties wel al zijn uitgevoerd."

Daarnaast duurt het bij dealers en importeurs vaak te lang voordat onderdelen beschikbaar zijn. Daardoor is reparatie voor de eerstvolgende apk domweg niet haalbaar, ook niet voor een eigenaar die wél wil meewerken. De RDW heeft daarmee op zich een punt, bij 600.000 openstaande terugroepacties is ingrijpen niet meer dan logisch. Maar zolang het eigen register de zaken niet foutloos bijhoudt, dreigt de nieuwe regel vooral de verkeerde automobilist te raken.