REVIEW – Op dit onderdeel vernedert deze nieuwe plug-in hybride de VW Tiguan

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Alles zit op en aan de Changan Deepal S05 PHEV, en dat voor een absurd lage prijs. Je moet wel van Chinese humor houden als je geïnteresseerd bent in deze VW Tiguan-concurrent.

Wat valt op aan de Changan Deepal S05 PHEV?

Ja, Changan is weer een nieuw merk en jawel, het komt uit China. Mocht je het idee hebben dat je deze auto vaker bij ons hebt gezien, dan kan dat kloppen. Eerder reden we met de elektrische Deepal S05. Nu is dit model er ook als plug-in hybride, met een elektrische actieradius van 100 kilometer.

Changan is bij ons nauwelijks bekend, maar is in China een van de grootste autobouwers. Dat doet het merk al tientallen jaren. Zo kon je in China in de jaren tachtig een Changan Suzuki Alto kopen. De samenwerking met Suzuki is beëindigd, maar Changan werkt nog wel samen met Ford en Mazda. Op die manier heeft het merk al zijn sporen nagelaten in Nederland. Zo zijn de Mazda6e en Mazda CX-6e gebaseerd op Deepal-modellen. Vorig jaar bouwde Changan bijna 3 miljoen auto’s, waarvan 637.000 werden geëxporteerd.

Bij het uiterlijk van de Changan Deepal S05 verwachten we niet dat hij ooit de status krijgt van een Lancia Flavia of Citroën DS, maar hij valt best in de smaak. De vorm van de achterlichten met hun lichte buiging en de fraaie welving in de heup hebben een Alfa Romeo-achtige flair. Binnenin heerst wel een typisch kille Chinese sfeer, met een groot scherm op een verder leeg dashboard.

Wat is goed aan de Changan Deepal S05 PHEV?

Bij een Chinese auto krijg je waar voor je geld. Je betaalt weinig, 35.995 euro in dit geval, en je krijgt veel. Met zijn afmetingen concurreert de Deepal S05 met de iets kleinere Volkswagen Tiguan, maar hij is 14.000 euro goedkoper en veel rijker uitgerust. Stuurverwarming, een passagiersstoel met verstelbare steun voor je onderbenen, stoelverwarming en -ventilatie, een head-up display met navigatie-projectie, een draadloze smartphone-lader, een gekoeld opbergvak in de middentunnel: vooral al deze zaken hoef je geen euro bij te lappen.



Ook de afwerking met nepleer - pardon, vegan leer - en oranje stiksels is mooi, en zelfs de portieren van de achterpassagiers zijn afgewerkt met een fraai zacht materiaal. Op dit onderdeel staan de Chinezen inmiddels minstens op gelijke hoogte met de Europese merken.

Nog meer plussen noteren we voor de comfortabele onderstelafstemming en de samenwerking tussen de 1,5-liter benzinemotor (84 pk) en de elektromotor (234 pk). Door optimaal gebruik te maken van regeneratief remmen, win je tijdens het vertragen een deel van de energie terug. Dat vloeit terug naar de batterij, waardoor je het verlies aan actieradius beperkt. Op de snelweg is de viercilinder wel nadrukkelijk hoorbaar met een dreunend geluid.

Merkwaardig genoeg sprong de benzinemotor tijdens onze testperiode ook af en toe aan op lage snelheid, terwijl de batterij nog propvol zat. Als op lage snelheid (onder de 20 km/h) alleen de elektromotor aan het werk is, hoor je niet alleen buiten (verplicht), maar ook binnenin een kunstmatig geluid.

Wat kan beter aan de Changan Deepal S05 PHEV?

Als we in een auto uit China stappen, beginnen we bijna vanzelf te piepen. Niet zozeer vanwege de geur in de Deepal S05, die doet denken aan de dampende lijm in een Scapino-schoenenwinkel die nodig moet worden doorgelucht. We zijn vooral bang voor de beruchte camera’s en piepjes. In het linkerportier zit een intimiderende camera die alles wat je doet nauwlettend in de gaten houdt. Je hoeft maar even je blik over het navigatiedisplay te laten glijden of er popt een waarschuwing op dat je op de weg moet letten.

Die camera schakel je niet zomaar uit, je moet eerst een ‘weet je het zeker’-tekst wegklikken. Dat geldt ook voor het uitschakelen van de hinderlijke lane assist, die je te hardhandig terug in je baan duwt. Dat doet-ie zelfs als je het systeem hebt uitgeschakeld. De waarschuwing voor het overschrijden van de maximumsnelheid schakel je wel met één druk op het scherm uit, maar vervolgens blijft de auto piepen. Na lang zoeken kwamen we erachter dat je in een ander menu de waarschuwing moet uitzetten dat er een nieuwe maximumsnelheid geldt. Dit ritueel moet je elke rit herhalen.

Je moet ook maar net van Chinese humor houden. Zo kun je de auto als-ie stilstaat een muzikale lichtshow laten uitvoeren en heeft de Deepal S05 een ‘megafoon’. Via het centrale display kun je een tekst intypen, die de auto vervolgens uitspreekt. Bijvoorbeeld ‘Ik ben thuis, wat eten we’ of ‘Ga eens opzij met je dikke BMW.’ Die is uiteraard alleen hoorbaar als je vlak bij de auto bent. Doe je de auto op slot, dan maakt de auto het geluid van een koekoek. Voordat je tenen verder krommen, kunnen we je geruststellen dat je dit ook kunt uitschakelen.

Wat is de prijs van de Changan Deepal S05 plug-in hybride?

We noemen hem nogmaals: 35.990 euro. Dat is echt een koopje, zeker met zo’n complete uitrusting. Zelfs vergeleken met de elektrische Deepal S05 betaal je 3000 minder. Meestal is een plug-in hybride juist duurder, maar Europa legt EV’s uit China zwaardere importheffingen op dan plug-in hybrides.

Woon je niet in de Randstad, dan moet je wel moeite doen om een Changan in het echt te bewonderen. Er is nog maar één dealer, in het Utrechtse Bunnik. Zeer binnenkort kun je ook in Alphen aan den Rijn en Amsterdam terecht. De grote Emil Frey-groep importeert Changan in Nederland en via het grote dealernetwerk kun je de auto’s laten onderhouden. Je hoeft dus niet van Groningen naar Alphen te rijden voor een onderhoudsbeurt.

Wat vind ikzelf van de Changan Deepal S05?

Los van de Scapino-geur en wat ergernissen over Chinese ‘humor’, is de Deepal S05 als stekkerhybride een goede auto. Zakelijk is de auto alleen nog dit jaar interessant, vanwege de beruchte pseudo-eindheffing. Het is afwachten of particuliere kopers gevoelig zijn voor de lage prijs en de rijke uitrusting. Zien ze al die chique verwennerij helemaal zitten of blijven ze toch wantrouwend naar een merk dat ze niet kennen?