Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Waarom rijden in een Peugeot plotseling véél goedkoper is geworden

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Auto's worden steeds duurder. Er zijn bijna geen modellen meer over die je voor minder dan 20.000 euro koopt. Gelukkig is er een manier om veel goedkoper te kunnen autorijden. Zeker als je een Peugeot rijdt!

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.

Momenteel draaien Peugeot en Auto Review een gezamenlijke actie. Wanneer je een auto via hen private leaset, krijg je met de kortingscode AUTOREVIEWPEU20 maar liefst 20 euro korting op het maandbedrag. Dat is dus elke maand voordeel! Over een hele leaseperiode kan die korting oplopen tot wel 1440 euro. Het enige wat je hoeft te doen, is de kortingscode invullen bij jouw favoriete specificatie. Dat geldt voor alle modellen van het merk.

Voordeel voor alle Peugeots!

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990

Ontdek 'm nu

Private lease bij Peugeot

Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Peugeot 208

Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Peugeot 2008

Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Peugeot 308

Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Peugeot 3008 

Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden
Rijden in een Peugeot is plotseling spotgoedkoop geworden

Peugeot 5008

Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact