Tienduizenden Nederlanders krijgen nu een brief van het CJIB op de mat

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Duizenden Nederlanders vinden deze dagen een gele brief in de bus. Als jij tot deze groep behoort, is het belangrijk dat je snel in actie komt.

Eerder schreven we al over de nieuwe betalingsherinnering die het CJIB sinds 1 juli verstuurt aan wie een verkeersboete niet op tijd betaalt. Van de acht miljoen verkeersboetes die het CJIB jaarlijks verstuurt, wordt ongeveer 15 procent niet binnen de termijn van acht weken betaald. Dat zijn ruim 1,2 miljoen boetes op jaarbasis, blijkt uit cijfers die het CJIB zelf noemde bij de aankondiging van de nieuwe herinnering. Reken dat om naar een week, en je komt op gemiddeld ruim 23.000 Nederlanders die in dat proces terechtkomen. Of de nieuwe gele brief dat aantal inmiddels al heeft verlaagd, is nog niet bekend.

Verder dan de gele brief

Betaal je na de gele brief nog steeds niet binnen de gestelde twee weken, dan treedt de bekende verhoging alsnog in werking, tot drie keer het oorspronkelijke boetebedrag. Blijft betaling ook dan uit, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in, met bijkomende kosten die boven op de schuld komen. Bij boetes die met een rijbewijs samenhangen, kan het CJIB het rijbewijs of de auto innemen als drukmiddel.

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Het uiterste middel

In het zwaarste geval kan de officier van justitie de kantonrechter vragen om gijzeling toe te staan, waarbij als richtlijn een dag gijzeling per vijftig euro openstaande schuld geldt, met een maximum van zeven dagen per boete. Dat middel komt pas in beeld als rijbewijsinname en het buiten gebruik stellen van de auto al zijn geprobeerd of niet geschikt zijn, en de kantonrechter wijst het verzoek in de praktijk regelmatig af.

Oud-CJIB-directeur Albert Hazelhoff zei eind 2025, vlak voor zijn afscheid, dat de boetes en de verhogingen daarvan de afgelopen jaren steeds verder uit de pas zijn gaan lopen met de ernst van veel overtredingen. De gele brief is in het leven geroepen om in ieder geval de buitensporige verhogingen tegen te gaan.