VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper

Volkswagen Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 6480 euro goedkoper
Wil jij net zoals bijna 280.000 andere Nederlanders eigenlijk een Volkswagen Polo, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Spaanse concurrent uit eigen huis gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de Seat Ibiza.
Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief
Over de Seat Ibiza
De Seat Ibiza is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 299 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen Polo. En die kost je zomaar 90 euro meer: minimaal 389 euro per maand. Omdat de Ibiza over dezelfde techniek beschikt als de Polo, blijven de voordelen staan: een comfortabele vering en een zuinige aandrijflijn. Nadelen zijn er ook: zo heeft de handbak maar 5 versnellingen, maar is de automaat een stuk duurder.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Zeer ruim voor het segment
|- Als automaat een stuk duurder
|+ Comfortabel geveerd
|- Handbak heeft maar vijf versnellingen
|+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn
|- Losse pakketten drijven de prijs snel op
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Ibiza? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.
|Uitvoering
|1.0 TSI Handgeschakeld
|1.0 TSI Automaat
|Vermogen
|95 pk
|115 pk
|Koppel
|175 Nm
|200 Nm
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,0 l/100 km (1 op 20)
|5,2 l/100 km (1 op 19,2)
|0-100 sprint
|10,6 s
|9,7 s
|Bagageruimte
|380 l
|380 l
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|114 g/km
|118 g/km
148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers
Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief
Seat Ibiza Reference
Het begint bij de Seat Ibiza allemaal bij de Reference-uitvoering. Deze is al aardig rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:
- Cruise control
- Airconditioning
- 15 inch stalen velgen
- LED-verlichting voor en achter
- Parkeersensoren achter
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Centrale deurvergrendeling
- Keyless entry en start
- Start/stop-systeem
- Verkeersbordherkenning
- Lane assist
- 8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
- 8 inch digitaal instrumentarium
Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief
Waarom kiezen voor private lease?
Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.
Met de aanbieding private lease je de Seat Ibiza voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.
148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers