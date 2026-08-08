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Wie deze zomer richting Oostenrijk, Italië, Zwitserland of Zuidoost-Europa vertrekt, rijdt over Duitse snelwegen waar een deel van het verkeer ineens niet meer welkom is. En dat blijft zo, elke zaterdag tot eind augustus.

Het gaat om negentien autobahnen, van de drukke A3 en A7 tot de zuidelijke A8 en A93. Het rijverbod geldt bovendien op een aantal Bundesstraßen zoals de B31 en de B96. Op al die trajecten geldt tussen 7.00 en 20.00 uur een rijverbod, precies op de momenten dat de meeste vakantiegangers de grens over willen. Wie vreest dat dit zijn reisplanning in de war schopt, kan echter opgelucht ademhalen, want de maatregel is helemaal niet op de gewone automobilist gericht.

Niet voor iedereen

Het verbod treft uitsluitend vrachtwagens met een toegestane massa boven de 7,5 ton en vrachtwagens met aanhanger, als ze bedrijfsmatig goederen vervoeren. De regel komt uit de Ferienreiseverordnung, een Duitse regeling die al decennia bestaat en die het drukste vakantieverkeer moet spreiden. Doordat 1 juli dit jaar op een woensdag viel, ging het verbod voor het eerst in op zaterdag 4 juli, en het geldt daarna elke zaterdag tot en met 31 augustus.

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Boete tot 570 euro

Chauffeurs die zich er niet aan houden, riskeren een boete van 120 euro, terwijl de eigenaar van het voertuig tot 570 euro kan worden aangeslagen. Daar blijft het vaak niet bij, want de politie mag de rit ter plekke stilleggen tot het verbod is afgelopen. Een vrachtwagen die op zaterdagochtend wordt aangehouden, staat in het slechtste geval pas zondagavond weer op de weg.

Uitzonderingen zijn er ook: hulpdiensten mogen gewoon rijden, net als transporten van bederfelijke waren en gecombineerd vervoer over weg en spoor. Ook wie privé rijdt, bijvoorbeeld met een zware camper, valt buiten de regeling.

Voordeel voor jou

Voor de Nederlandse vakantieganger pakt dit juist gunstig uit. Op zaterdag rijden er overdag fors minder vrachtwagens op de belangrijkste doorgaande routes, en dat scheelt zowel files als stress op de lange rit naar het zuiden. Wie de keuze heeft, plant zijn grensovergang dus het best op een zaterdag tussen 7.00 en 20.00 uur. Eén kanttekening: vlak voor en na het verbod is het aantal vrachtwagens juist erg groot, dus rond 20.00 uur kan het alsnog druk worden.