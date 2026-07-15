Word je ziek van de airco in de auto? Dit zegt de wetenschap

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Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een koude luchtstroom rechtstreeks leidt tot een verkoudheid. Anderen zweren 's zomers juist bij een ijskoude auto en hebben nergens last van. Hoe zit het nu echt?

Het is een bekend tafereel. Buiten is het ruim dertig graden, je stapt in de auto en zet de airco meteen op de koudste stand. Heerlijk, totdat een dag later je neus verstopt zit, je keel pijn doet of je begint te niezen. Al snel valt de conclusie: "Dat komt door de airco." Het idee dat je ziek kunt worden van airconditioning bestaat al tientallen jaren. De vraag is of dat ook terecht is.

Dat sommige automobilisten klachten krijgen na een lange rit met de airco aan, is geen verzinsel. Een koude luchtstroom kan de slijmvliezen in je neus en keel uitdrogen, waardoor ze gevoeliger worden voor irritatie. Ook droge ogen, een schorre stem of lichte hoofdpijn komen regelmatig voor. Bovendien kan een groot temperatuurverschil tussen de bloedhete buitenlucht en een sterk gekoeld interieur ervoor zorgen dat je lichaam even moet schakelen.

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Daar komt nog iets bij. Een airco die niet goed wordt onderhouden, kan stof, pollen, schimmels en bacteriën verspreiden. Vooral mensen met hooikoorts, astma of gevoelige luchtwegen kunnen daar last van krijgen. Een muffe geur uit de ventilatieroosters is vaak een teken dat het systeem of het interieurfilter aan onderhoud toe is.

Maar betekent dat ook dat de airco je verkouden maakt?

Het antwoord is nee. Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus en niet door koude lucht. Je kunt dus niet ziek worden puur doordat de airco aanstaat. Om een verkoudheid op te lopen, moet je in aanraking komen met een virus dat wordt overgedragen via andere mensen of besmette oppervlakken. Dat verklaart ook waarom de airco toch vaak de schuld krijgt.

De klachten die koude en droge lucht kunnen veroorzaken – zoals niezen, een droge keel of een verstopte neus – lijken sterk op de eerste symptomen van een verkoudheid. Daardoor is het gemakkelijk om een verband te leggen, terwijl er in werkelijkheid geen sprake is van een virusinfectie. (Lees verder onder de advertentie.)

Dat betekent niet dat je de airco zonder nadenken op de laagste stand moet zetten. Een temperatuur die vijf tot acht graden onder de buitentemperatuur ligt, is meestal comfortabel genoeg. Richt de ventilatieroosters liever niet rechtstreeks op je gezicht of nek en laat het interieurfilter en de airco regelmatig onderhouden.

