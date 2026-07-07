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Deze auto is te bestellen vanaf 2 september, maar dat zouden wij niet doen

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Deze auto is te bestellen vanaf 2 september, maar dat zouden wij niet doen

Polestar komt met een nieuw model, de 4 SUV. Dit is een aanvulling op de reguliere 4, die vanaf nu als 4 Coupé in de configurator staat. Het goede nieuws is dat de 4 SUV een achterruit heeft. Het slechte nieuws is dat de auto het achterlijke broertje lijkt van concerngenoten Zeekr 7X en Volvo EX60.

De Polestar 4 SUV wordt onder een slecht gesternte geboren. Terwijl de concurrentie al 800V-boordtechniek biedt, komt het Zweeds-Chinese merk laat in 2026 nog met een nieuw model op basis van 400 V. De maximale range voor de achterwielaandrijver is met 630 km (WLTP) netjes, maar niet revolutionair. Dat geldt ook voor de 544 pk van de dual motor. Wat wél voor de auto pleit, is dat deze in Zuid-Korea wordt gebouwd en niet in China.

Veel laat Polestar nog niet los over de 4 SUV, behalve ‘nieuwe afstelling van chassisdynamiek voor een verfijnde rijervaring’ en ‘Meer gebruiksgemak, en veelzijdigheid gecombineerd met onderscheidend design’.

Lees ook Polestar 4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Polestar 4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
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Een Volvo EX60 is beter

Zo zijn prijzen nog niet bekend, maar de bestaande Polestar 4 Coupé is verkrijgbaar vanaf zo’n 60.000 euro. Mogelijk is de 4 SUV een paar duizend euro duurder. Je kunt de 4 bestellen vanaf 2 september, maar wie in de markt is voor een moderne EV met Zweedse genen verwijzen we graag naar Volvo, dat met de EX60 een prima aanbod heeft voor ietsje meer.

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Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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