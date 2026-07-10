Zwarte zaterdag 2026: op déze dagen sta je in heel Europa muurvast

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Van één zwarte zaterdag is allang geen sprake meer: tegenwoordig is het bijna de hele zomer raak op de Europese vakantiewegen. Toch springt in 2026 één weekend er met kop en schouders bovenuit.

Miljoenen vakantiegangers gaan deze zomer tegelijk de weg op, en door de gespreide schoolvakanties staat het van eind juni tot half september bijna elk weekend vol. Toch is er één moment waarop alles samenkomt: het beruchte wisselweekend, waarop de juligangers terugkeren terwijl de augustusgangers net vertrekken. Wie dan de verkeerde route kiest, staat van Frankrijk tot Italië compleet muurvast.

Tolbadge

Overigens kun je de file voor jezelf al een stuk minder lang maken door een tolbadge te kopen. Deze kun je bijvoorbeeld vinden bij de ANWB. Hiermee sla je alle lange rijen bij de tolpoorten over en kun je makkelijk snel doorrijden door de automatische poorten. Aanrader!

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Frankrijk voorop

Het grootste knelpunt ligt zoals altijd in Frankrijk, op de Route du Soleil: de A6 en A7 richting Lyon en de Middellandse Zee. En hier valt de klap van het jaar. De Franse verkeersdienst Bison Futé kleurt zaterdag 1 augustus als enige dag volledig zwart voor de heenweg, het klassieke wisselweekend waarin vertrek en terugkeer samenvallen. Zaterdag 11 juli staat al zwart op diezelfde route en zaterdag 25 juli kleurt donkerrood door het chassé-croisé. Voor de terugweg naar het noorden zijn zaterdag 8 augustus, zaterdag 15 augustus (Maria-Hemelvaart) en vrijdag 28 augustus het zwaarst. Volgens de ANWB is daarnaast vrijwel elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus druk.

Duitsland loopt vol

In Duitsland beginnen de zestien deelstaten hun zomervakantie gespreid, waardoor het bijna elk weekend van eind juni tot half september druk is. De zwaarste momenten liggen rond de start van Noordrijn-Westfalen op 20 juli en het eerste augustusweekend, als Baden-Württemberg (30 juli) en Beieren (3 augustus) net vrij zijn. Zaterdag 25 juli en zaterdag 1 augustus springen er ook hier uit. De ADAC verwacht de meeste files op vrijdagmiddag en zaterdagochtend, vooral op de A3, A5, A7, A8 en A9 richting het zuiden. Op zomerzaterdagen geldt een rijverbod voor vrachtwagens, wat personenauto's iets lucht geeft.

Alpenroute onder druk

Wie naar Italië, Slovenië of Kroatië rijdt, komt via Oostenrijk op de drukste passages terecht: de A10 Tauern, de A12 Inntal en de A13 Brenner. Dit jaar is er een extra zorg, want de Luegbrücke op de Brennerautobahn wordt verbouwd, waardoor het verkeer vaak over één rijstrook moet. Daarbovenop gelden er weekendrijverboden op uitwijkroutes en wordt het vrachtverkeer op de A93 gedoseerd, meestal op de maandagen 6, 13, 20 en 27 juli. De Tauern- en Karawankentunnel zijn berucht om hun lange wachtrijen.

Italië en Spanje

In Italië gelden vrijwel alle zaterdagen tussen 4 juli en 29 augustus als druk, met pieken op 25 juli, 1 augustus en 15 augustus, de Italiaanse feestdag Ferragosto. Reken op drukte rond de Brennerpas, het Gardameer en de Adriatische kust. In Spanje is het elke zaterdag in juli en augustus raak, met extra drukte rond 1 en 15 augustus, vooral in Catalonië en langs de Costa del Sol.

Zo ontloop je drukte

Reizen op een doordeweekse dag of op zondag scheelt vaak het meest, net als heel vroeg vertrekken of juist 's avonds laat. Een tolbadge houdt je in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal bij de tolpoorten in beweging en werkt ook op de onzichtbare tolwegen. Let in Duitsland op de gele en blauwe borden met een U, want die wijzen je via een Umleitung om de file heen. En check vlak voor vertrek altijd de actuele verkeersinformatie, want knelpunten en wegwerkzaamheden veranderen per dag.

Alle topdagen en knelpunten per vakantieland op een rij: