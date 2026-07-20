Vanaf deze maand valt er een gele brief van het CJIB op je mat, maar dat is goed nieuws

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Wie een verkeersboete te laat betaalt, ziet het bedrag razendsnel oplopen. Sinds deze maand doet het CJIB daar iets aan, en voor de laatbetalers pakt dat juist gunstig uit.

Tot nu toe was het systeem onverbiddelijk. Betaalde je een boete niet binnen acht weken, dan ging het bedrag automatisch omhoog, eerst met 50 procent en daarna met nog eens 100 procent. Een boete van 100 euro kon zo oplopen tot 300 euro. Jaarlijks lopen ruim een miljoen boetes op die manier op.

Eerst een herinnering

Daar komt nu verandering in. Wie na acht weken nog niet heeft betaald, krijgt sinds deze maand eerst een gratis herinnering en daarna nog twee weken om het oorspronkelijke bedrag over te maken, zonder extra kosten. Pas als je ook die laatste kans laat lopen, treedt de oude verhoging alsnog in werking. Het CJIB wijst in de brief ook op de mogelijkheid van een betalingsregeling.



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Gele onderkant valt op

De herinnering komt binnen in de bekende witte envelop met paarse rand, maar de brief zelf ziet er anders uit. De onderste helft is felgeel, volgens het CJIB een signaalkleur die om aandacht vraagt. Zo moet de brief niet ongelezen op de stapel post belanden.

Pas op voor nepbrieven

Juist omdat de gele brief zo herkenbaar is, duiken er al nepversies op. Scan een QR-code op zo'n brief daarom nooit zomaar, en controleer bij twijfel via DigiD op de officiële website of er echt een boete openstaat. Het CJIB verstuurt jaarlijks zo'n acht miljoen verkeersboetes, waarvan ongeveer 85 procent op tijd wordt betaald. Juist de rest wil het met de gele herinnering terugdringen, al is de maatregel voorlopig een proef.