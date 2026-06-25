Kun je verbranden door de autoruit?

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Veel automobilisten denken dat een autoruit alle schadelijke zonnestraling tegenhoudt. Je zit immers binnen, dus veilig, toch? Helaas ligt het iets ingewikkelder. Ook achter glas kun je langdurig worden blootgesteld aan uv-straling, vooral aan UVA-stralen die ongemerkt schade kunnen veroorzaken

Autoruit houdt niet alle uv-straling tegen



Zonlicht bestaat uit verschillende soorten straling. UVB-straling zorgt vooral voor de bekende rode huid en zonnebrand, terwijl UVA dieper in de huid doordringt en bijdraagt aan huidveroudering en langdurige huidschade. Gewoon glas houdt UVB grotendeels tegen, maar UVA kan bij veel soorten glas nog steeds doordringen.

Daarom kun je in de auto meestal niet zomaar verbranden zoals op het strand, maar dat betekent niet dat je huid volledig beschermd is. Vooral tijdens lange ritten kan de hoeveelheid uv-straling zich opstapelen.

Voorruit veiliger dan zijruiten

De voorruit van een auto biedt doorgaans de beste bescherming. Die is gemaakt van gelaagd glas en houdt een groot deel van de UVA-straling tegen. Onderzoek laat zien dat een voorruit ongeveer 98 procent van de UVA-straling kan blokkeren. De zij- en achterruiten zijn vaak gemaakt van gehard glas. Die laten meer UVA door. Bij metingen aan verschillende auto's liep de hoeveelheid doorgelaten UVA via zij- en achterruiten uiteen van enkele procenten tot meer dan de helft.

Waarom hebben sommige bestuurders meer schade aan één kant?

Wie veel rijdt, krijgt vaak jarenlang dezelfde kant van het gezicht en lichaam blootgesteld aan zonlicht. Dat kan verklaren waarom bij bestuurders vaker huidproblemen worden gezien aan de kant die naar het zijraam gericht is. Vooral beroepschauffeurs die veel uren maken, lopen daardoor meer langdurige blootstelling op.

Helpt donkere autoruitfolie?

Ja. Getinte ruiten of speciale uv-werende folie kunnen de hoeveelheid UVA die binnenkomt sterk verminderen. Volgens onderzoek kan raamfolie ongeveer 95 procent van de UVA-straling blokkeren. Let wel: een donkere ruit betekent niet automatisch altijd maximale uv-bescherming. Het gaat vooral om het gebruikte glas en eventuele uv-coatings.

Moet je zonnebrand smeren in de auto?

Voor een korte rit naar de supermarkt is dat meestal niet nodig. Maar maak je een lange zomerse rit naar bijvoorbeeld Frankrijk of zit je dagelijks uren achter het stuur, dan is bescherming verstandig. Denk aan:

zonnebrandcrème met UVA- en UVB-bescherming;

een zonnebril met uv-filter;

kleding die armen en schouders bedekt;

eventueel uv-werende folie op de zijruiten.

Ook thuis geldt iets vergelijkbaars: gewone ramen laten vaak nog een deel van de UVA-straling door. Vooral langdurig zitten naast een zonnig raam kan bijdragen aan huidveroudering.

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Conclusie

Een autoruit is geen volledige zonnebescherming. Je wordt achter glas minder snel rood dan buiten in de zon, maar UVA-straling kan nog steeds je huid bereiken. Dus bij die lange zomerse roadtrip: airco aan, zonnebril op en misschien toch even smeren.

Bron: University of Wollongong, Australië