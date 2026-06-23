Je hebt nog maar één week om goedkoop te tanken in Duitsland

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Wie regelmatig de oostgrens oversteekt om goedkoper te tanken, kan dat nog maar heel even blijven doen. Vanaf 1 juli verandert er in Duitsland namelijk iets waardoor dat voordeel grotendeels verdampt.

Op 1 mei verlaagde de Duitse regering de belasting op benzine en diesel, waardoor een liter aan de pomp ongeveer 17 cent goedkoper werd. Die korting was tijdelijk en loopt op 30 juni af. De regeringspartijen hebben besloten haar niet te verlengen, dus vanaf 1 juli betaal je in Duitsland weer zo'n 17 cent meer per liter.

Verschil met Nederland krimpt

Voor grenstankers is dat best groot nieuws. Duitsland was al goedkoper dan Nederland, en de korting maakte het verschil de afgelopen weken extra groot. Dat verschil krimpt vanaf juli weer, waardoor een ritje over de grens voor veel mensen nauwelijks nog loont.

Niet meteen overal duurder

De prijsstijging is niet meteen overal zichtbaar. Tankstations verkopen eerst hun bestaande voorraad, die nog tegen het lagere tarief is ingekocht, dus bij de een staat de hogere prijs sneller op de paal dan bij de ander.

Nog even profiteren

Wie dicht bij de grens woont, kan dus nog een paar dagen profiteren en moet voor 1 juli de tank volgooien. Daarna blijft de benzine bij de Duitse pomp doorgaans nog iets goedkoper dan bij de Nederlandse, maar het grote prijsverschil van de afgelopen weken is verleden tijd. En als je er speciaal voor omrijdt, verbruik je onderweg ook weer brandstof, dus moet je even narekenen of het de moeite nog waard is.

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