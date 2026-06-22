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Het gebruik van de airconditioning in de auto is niet alleen aangenaam, maar draagt zelfs bij aan de veiligheid. Maar dan moet je wel weten hoe je de airco goed bedient.

Zo gebruik je de airco in je auto optimaal tijdens warme dagen

Een goed werkende airco zorgt niet alleen voor extra comfort, maar draagt ook bij aan de verkeersveiligheid. Bij hoge temperaturen neemt de concentratie van bestuurders af, waardoor de kans op fouten groter wordt. Toch blijkt dat veel automobilisten hun klimaatregeling niet optimaal gebruiken. Met deze tips haal je het meeste uit de airco én voorkom je onnodig brandstofverbruik.

Kies niet voor een ijskoude temperatuur

Veel bestuurders zetten de airco direct op de laagste stand zodra ze instappen. Dat is niet noodzakelijk. Een temperatuur die ongeveer 5 tot 6 graden lager ligt dan de buitentemperatuur wordt als ideaal beschouwd. Zo blijft het verschil tussen binnen en buiten beperkt en voorkom je een onaangename temperatuurschok wanneer je uitstapt.

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Eerst ventileren, daarna koelen

Heeft de auto lange tijd in de zon gestaan? Open dan eerst kort alle deuren of ramen zodat de hete lucht kan ontsnappen. Pas daarna heeft het zin om de airco in te schakelen. Hierdoor hoeft het systeem minder hard te werken en wordt het interieur sneller comfortabel.

Gebruik tijdelijk de recirculatiestand

Wil je het interieur zo snel mogelijk afkoelen, schakel dan de luchtcirculatie tijdelijk in. De airco koelt dan de al afgekoelde binnenlucht verder af, wat efficiënter werkt dan voortdurend warme buitenlucht behandelen. Zet na enkele minuten weer over op frisse buitenlucht om de luchtkwaliteit in de auto op peil te houden.

Rijden met open ramen of de airco aan?

Bij lage snelheden kunnen open ramen een alternatief zijn voor de airco. Op de snelweg neemt de luchtweerstand echter flink toe wanneer de ramen openstaan. Daardoor kan het brandstofverbruik stijgen. In veel gevallen is het gebruik van de airco bij hogere snelheden daarom de efficiëntere keuze.

Wat kost de airco aan brandstof?

Bijzonder relevant met de huidige brandstofprijzen, want een draaiende airco vraagt energie. Bij auto's met een verbrandingsmotor kan het verbruik afhankelijk van rijstijl en omstandigheden oplopen met ongeveer 0,5 tot 1 liter per 100 kilometer. In stadsverkeer kan dat zelfs hoger uitvallen. Ook elektrische auto's leveren actieradius in wanneer de klimaatregeling intensief wordt gebruikt.

Richt de luchtstroom niet op jezelf

Een veelgemaakte fout is het rechtstreeks op het gezicht of lichaam richten van de ventilatieroosters. Dat kan leiden tot droge ogen, geïrriteerde slijmvliezen of stijve spieren. Richt de luchtstroom liever via de voorruit of het dashboard zodat de gekoelde lucht zich gelijkmatig door het interieur verspreidt.

Laat de airco ook in de winter werken

Een aircosysteem heeft regelmatig gebruik nodig. Door de installatie ook tijdens koudere maanden af en toe in te schakelen blijven afdichtingen soepel en wordt het systeem gesmeerd. Bovendien helpt de airco bij het ontwasemen van beslagen ruiten.

Kort samengevat

Wel doen

Auto eerst ventileren voordat de airco wordt ingeschakeld.

Temperatuurverschil beperkt houden.

Recirculatie gebruiken voor snelle afkoeling.

Airco het hele jaar door af en toe laten draaien.

Niet doen