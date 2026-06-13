Gratis Nederlands Elftal kijken - zo zie je Nederland - Japan live op WK 2026

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Zondag 14 juli 2026 om 22.00 uur trapt Nederland af voor zijn eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. Wil jij de wedstrijd live zien? Wij vertellen je hoe je gratis naar de livestream van Nederland - Japan kunt kijken.

Kijk gratis naar Nederland op het WK!

WK 2026 live kijken

Het WK voetbal is eindelijk in volle gang, en aankomende zondag kunnen voor het eerst ons Nederlandse Elftal in actie zien. Zondag 14 juli 2026 om 22.00 uur beginnen de mannen van Ronald Koeman aan het toernooi met een wedstrijd tegen Japan.

Afgelopen donderdag opende Mexico het toernooi, maar zondag is het de beurt aan Nederland. De voorbereiding was verre van overtuigend met een verlies in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en een magere overwinning op Oezbekistan, maar Oranje blijft een team om niet te onderschatten. Voor het verlies tegen Algerije was de equipe van Koeman namelijk maar liefst 14 wedstrijden ongeslagen.

In Dallas, Texas wacht Japan. Een team zonder echte grote sterren, maar toch een elftal om in de gaten te houden. Japan heeft het recentelijk meerdere topteams erg moeilijk gemaakt, en blijkt erg lastig te verslaan. Sensatie lijkt dus gegerandeerd!







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WK kijken op vakantie

Op zondag om 22.00 uur is de aftrap van Nederland - Japan. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, een open kanaal op de Nederlandse televisie. Ben jij op vakantie of heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Nederland - Japan te kijken.

Kijk gratis naar Nederland op het WK!

Gratis Nederland op het WK kijken met NLZIET

Het WK is ook op NPO1 te zien via NLZIET. De eerste 14 dagen zijn bij NLZIET gratis. Je kunt dus niet alleen het WK kijken, maar ook naar maar liefst 40 zenders. Zo werkt het:

Bezoek deze pagina van NLZIET Kies een abonnement Vul je gegevens in Doe een verificatiebetaling van € 0,01 Gebruik je gegevens om in te loggen bij NLZIET Kijk de WK-livestream op NPO1!

NLZIET is beschikbaar in je browser, op je iPhone, iPad of Apple TV, en via je smart tv. Kijk dus onderweg, op vakantie, of lekker thuis! Na de proefperiode van twee weken kun je voor 7,95 euro per maand naar 40 zenders kijken, én kijk je alles terug. Dus zo kun je ook makkelijk alle wedstrijden van het WK terugkijken.

