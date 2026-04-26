'Deze 4 merken krijgen een voorkeursbehandeling van de nieuwe CEO van Stellantis'

Nieuws

Stellantis-topman Antonio Filosa gooit het roer om: in plaats van het budget gelijkmatig te verdelen over alle veertien merken in het concern, geeft hij vier merken een voorkeursbehandeling.

De grootste investeringen gaat Stellantis namelijk doen in Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. Dat melden bronnen aan Reuters, vlak voor de presentatie van het strategische plan van de CEO in mei.

De vier merken worden intern omschreven als de merken die er echt toe doen, vanwege hun hogere verkoopvolumes en winstgevendheid wereldwijd. Filosa verschoof het accent naar deze internationaal sterke namen, weg van de bredere spreiding die zijn voorganger hanteerde. De overige tien merken in de portefeuille, waaronder Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo en Maserati, zien hun investeringen dus relatief krimpen.

Die merken krijgen onder zijn plan wel degelijk geld, maar dan om modellen te bouwen op technologie van de vier kernmerken. Ze worden volgens de bronnen bovendien teruggebracht tot regionale of nationale spelers, actief in markten waar ze al sterk zijn of potentie hebben.

Herstel na moeilijke jaren

Filosa trad aan als CEO in mei 2025 en erfde een concern in zwaar weer. Stellantis kampte met dalende verkopen, verlies van marktaandeel en een strategie die te zwaar had ingezet op elektrische auto's die de markt nog niet vroeg. Zijn aanpak is nuchterder: concentreer je op de merken die werken, en bouw de rest op diezelfde basis verder uit.

Investordag in mei

De volledige strategie wordt op 21 mei gepresenteerd in Detroit. Filosa omschreef 2026 eerder al als het jaar van de uitvoering, waarbij niet de plannen maar de resultaten moeten gaan spreken. De eerste signalen zijn voorzichtig positief: in Europa groeide de verkoop in het eerste kwartaal van 2026 met 5 procent, en ook in Noord-Amerika trekt het langzaam aan.

Of de focus op vier kernmerken genoeg is om het tij te keren, wordt duidelijk als de cijfers over 2026 binnenkomen.