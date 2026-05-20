De populairste auto van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Renault Clio tot nu toe de populairste auto van Europa is. In het eerste kwartaal van dit jaar ging de hatchback al 55.763 keer over de Europese toonbank. Veel mensen kopen dus het model, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Clio te rijden: via onze private lease vergelijker.
De Renault Clio is vernieuwd en is via Renault voordelig te private leasen: al vanaf 369 euro per maand rijd je in het model. Wil je liever de hybride-variant? Dan betaal je bij Renault minimaal 399 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.
Renault Clio private lease bij Renault
- Renault Clio TCe 115 - vanaf 369 euro
- Renault Clio Hybrid 160 - vanaf 399 euro
Over de Renault Clio
Specificaties
|Uitvoering
|TCe 115
|E-TECH Hybrid 160
|Vermogen
|115 pk
|160 pk
|Koppel
|190 Nm
|205 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,0 l/100 km (1 op 20,0)
|4,0 l/100 km (1 op 25,0)
|0-100 sprint
|10,3 s
|8,3 s
|Bagageruimte
|391 l
|309 l
|CO2-uitstoot (WLTP)
|114 g/km
|89 g/km
Pluspunten
+ Zuinig
+ Standaarduitrusting compleet
+ Prettig directe besturing
Minpunten
- Duurder geworden dan voorganger
- Beenruimte achterin
- Kleine bagageruimte hybrid (309 liter)
Renault Clio Evolution
De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:
- Adaptieve cruise control
- Airconditioning
- Parkeersensoren achter
- 16 inch stalen velgen
- LED-verlichting rondom
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Start/stop-systeem
- Lane departure-waarschuwing
- Verkeersbordherkenning
- 10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
- 7 inch digitaal instrumentarium
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.
