Deze razend populaire Toyota is groter dan een Model S en goedkoper dan een Model 3

Wij willen deze Toyota ook wel! In China verkopen de Japanners een nieuwe EV die groter is dan een Tesla Model S, maar goedkoper dan een Model 3. En dat legt ze geen windeieren.

Toyota wist in het eerste uur na de introductie al 3100 orders binnen te halen voor de nieuwe Toyota bZ7. Dat klinkt minder verrassend als je naar de prijs kijkt, want de grote elektrische sedan heeft een basisprijs van omgerekend pakweg 18.500 euro en voor circa 25.000 euro rijd je in het topmodel.

Groter en goedkoper

De Toyota bZ7 is met zijn lengte van 5,13 meter zelfs groter dan een Tesla Model S, terwijl hij in China juist onder de prijs van een Model 3 blijft. In een markt waar concurrentie moordend is, valt deze Toyota extra op door zijn scherpe positionering.

Niet de snelste, wel efficiënt

De bZ7 heeft altijd 278 pk en is beschikbaar met twee LFP-batterijpakketten: een van 71 kWh en de andere van 88 kWh. Laatstgenoemde geeft het model een actieradius van 710 kilometer volgens de Chinese meetmethode. Snelladen gaat vlot: in tien minuten kan er tot 300 kilometer rijbereik bijkomen.

Comfort en technologie

Binnenin zet Toyota in op comfort en slimme technologie. Denk aan zogeheten ‘zero-gravity’ stoelen, die volgens de fabrikant extra ondersteuning bieden, met verwarming, ventilatie en massage. Ook is er een groot 15,6-inch touchscreen dat het dashboard domineert.

Overdaad aan sensoren

De Toyota heeft software van zowel Huawei als Xiaomi aan boord, waarmee hij onder meer kan communiceren met slimme apparaten in huis. Daarnaast is er een uitgebreid pakket rijhulpsystemen met in totaal 27 sensoren, waaronder lidar, radars en camera’s.