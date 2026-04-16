Chinezen troeven Toyota af met ‘zuinigste hybride ooit’

Geely, het moederbedrijf van merken als Volvo, Polestar en Zeekr, claimt een doorbraak in hybridetechniek. Volgens het Chinese concern is de nieuwe aandrijflijn zelfs efficiënter dan die van Toyota.

Al sinds jaar en dag is Toyota de maatstaf op het gebied van hybride auto’s. Nu wil Geely die staf overnemen. Want tijdens een test op het Chinese eiland Hainan noteerde een prototype van de Emgrand, een voor Europa onbekende sedan uit het lagere middensegment, een verbruik van 2,22 l/100 km. Dat is 1 op 45!

Efficiënter dan Toyota

Met dat prachtige verbruikscijfer zou Geely de Toyota Prius voorbijstreven, die tijdens een lange rit door de Verenigde Staten uitkwam op 2,53 l/100 km (1 op 39). Daarbij is het goed om te weten dat het hier niet gaat om de plug-in hybride Prius die in Nederland leverbaar was, want in andere markten, zoals de Verenigde Staten, wordt ook een reguliere hybride versie aangeboden.

Slimme technologie als sleutel

De nieuwe i-HEV hybride van Geely maakt gebruik van een centraal aangestuurd systeem dat met behulp van kunstmatige intelligentie continu het energieverbruik optimaliseert. De verbrandingsmotor haalt een thermisch rendement van 48,41 procent, wat uitzonderlijk hoog is.

Ook naar Nederland?

Belangrijk detail is dat deze ontwikkelingen zich voorlopig volledig in China afspelen. De modellen waarin deze hybride techniek wordt toegepast, zoals de eerdergenoemde Emgrand, zijn gericht op de Chinese markt en er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat ze op korte termijn naar Nederland komen. Het zou slim zijn om dat wél te doen, want een laag verbruik houdt het bpm-bedrag klein en de verkoopprijs concurrerend. 

