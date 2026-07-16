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Deze Franse elektrische SUV is in Nederland plotseling spotgoedkoop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop

Het kantelpunt dat elektrisch rijden goedkoper wordt dan met benzine komt steeds dichterbij. Via onze private lease vergelijker kun je bijvoorbeeld al vanaf 387 euro per maand in de Citroën ë-C3 Aircross rijden.

De beste Citroën ë-C3 Aircross deal vind je hier

Over de Citroën ë-C3 Aircross

Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop

De Citroën ë-C3 was een van de allereerste betaalbare elektrische auto's in Nederland, en zijn grotere SUV-variant volgde niet veel later: de Citroen ë-C3 Aircross

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De EV is lekker betaalbaar: je vindt 'm al voor vanaf 387 euro per maand. Dat is zeker scherp, omdat de ë-C3 Aircross een volwassen auto is. Nadelen zijn er ook: zo is de actieradius wat beperkt en is het stuurgevoel wel heel licht. 

Pluspunten Minpunten
+ Aanbieding geldt voor 48 maanden
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
+ Rijdt erg comfortabel		 – Stuurt wel erg licht
– Actieradius is redelijk beperkt
– You-uitvoering zonder centraal touchscreen

De beste Citroën ë-C3 Aircross deal vind je hier

De Citroën ë-C3 Aircross is verkrijgbaar als EV, maar ook met een benzinemotor. Die is door de hogere leaseprijs echter veel minder interessant, dus we focussen ons hier op de elektrische variant, die dus is te rijden vanaf 387 euro per maand. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de ë-C3 Aircross? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering Comfort Range Extended Range
Vermogen  113 pk 113 pk
Koppel  125 Nm 125 Nm
0-100 sprint 12,9 s 13,6 s
Accucapaciteit 44 kWh 54 kWh
Batterijtype LFP LFP
Gemiddeld verbruik (WLTP) 18,0 kWh/100 km 16,1 kWh/100 km
WLTP-actieradius  309 km 401 km
Laadvermogen 11 kW 11 kW
Laadtijd AC (0-100%) 4 u 45 min 5 u 27 min
Snellaadvermogen (kW) 100 kW 100 kW
Laadtijd DC (20-80%) 26 min 28 min
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop

Citroën ë-C3 Aircross uitvoeringen

De Citroën ë-C3 Aircross is beschikbaar in 3 uitvoeringen, namelijk: YOU, PLUS en MAX. We beschrijven hieronder kort wat deze te bieden hebben.

YOU

De basisuitvoering is al behoorlijk compleet, met onder meer airco, cruise control, parkeersensoren achter en een head-up display. Ook krijg je het kenmerkende Citroën-comfort met de Advanced Comfort-vering.

PLUS

De PLUS voegt extra gemak toe, zoals een achteruitrijcamera, climate control en een groter infotainmentscherm. Ook het uiterlijk wordt iets aangekleed met onder meer dakrails en extra kleuraccenten.

MAX

De topuitvoering biedt de meeste luxe, met onder andere navigatie, draadloze telefoonlader en extra rijhulpsystemen. Daarnaast is de afwerking net wat hoogwaardiger, zowel vanbinnen als vanbuiten.

    De beste Citroën ë-C3 Aircross deal vind je hier

    De Citroën ë-C3 Aircross is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker

    Waarom voor private lease kiezen?

    Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

    Speciale editie
    NIEUW! Classics
    NIEUW! Classics

    148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

    Bestel hier
    Shane Jebbink
    Door Shane Jebbink

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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