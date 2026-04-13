Deze Franse elektrische SUV is plotseling spotgoedkoop
Het kantelpunt dat elektrisch rijden goedkoper wordt dan met benzine komt steeds dichterbij. Via onze private lease vergelijker kun je bijvoorbeeld al vanaf 337 euro per maand in de Citroën ë-C3 Aircross rijden.
Over de Citroën ë-C3 Aircross
De Citroën ë-C3 was een van de allereerste betaalbare elektrische auto's in Nederland, en zijn grotere SUV-variant volgde niet veel later: de Citroen ë-C3 Aircross. Gek genoeg is de grotere van de twee op dit moment voordeliger te leasen via Citroën.
De EV is lekker betaalbaar: je vindt 'm al voor vanaf 337 euro per maand. Dat is zeker scherp, omdat de ë-C3 Aircross een volwassen auto is. Nadelen zijn er ook: zo is de actieradius wat beperkt en is het stuurgevoel wel heel licht.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Scherpste aanbieding is het segment
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
+ Rijdt erg comfortabel
|– Stuurt wel erg licht
– Actieradius is redelijk beperkt
– You-uitvoering zonder centraal touchscreen
De beste Citroën ë-C3 Aircross deal vind je hier
De Citroën ë-C3 Aircross is verkrijgbaar als EV, maar ook met een benzinemotor. Die is door de hogere leaseprijs echter veel minder interessant, dus we focussen ons hier op de elektrische variant, die dus is te rijden vanaf 337 euro per maand. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de ë-C3 Aircross? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.
|Uitvoering
|Comfort Range
|Extended Range
|Vermogen
|113 pk
|113 pk
|Koppel
|125 Nm
|125 Nm
|0-100 sprint
|12,9 s
|13,6 s
|Accucapaciteit
|44 kWh
|54 kWh
|Batterijtype
|LFP
|LFP
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|18,0 kWh/100 km
|16,1 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|309 km
|401 km
|Laadvermogen
|11 kW
|11 kW
|Laadtijd AC (0-100%)
|4 u 45 min
|5 u 27 min
|Snellaadvermogen (kW)
|100 kW
|100 kW
|Laadtijd DC (20-80%)
|26 min
|28 min
Citroën ë-C3 Aircross uitvoeringen
De Citroën ë-C3 Aircross is beschikbaar in 3 uitvoeringen, namelijk: YOU, PLUS en MAX. We beschrijven hieronder kort wat deze te bieden hebben.
YOU
De basisuitvoering is al behoorlijk compleet, met onder meer airco, cruise control, parkeersensoren achter en een head-up display. Ook krijg je het kenmerkende Citroën-comfort met de Advanced Comfort-vering.
PLUS
De PLUS voegt extra gemak toe, zoals een achteruitrijcamera, climate control en een groter infotainmentscherm. Ook het uiterlijk wordt iets aangekleed met onder meer dakrails en extra kleuraccenten.
MAX
De topuitvoering biedt de meeste luxe, met onder andere navigatie, draadloze telefoonlader en extra rijhulpsystemen. Daarnaast is de afwerking net wat hoogwaardiger, zowel vanbinnen als vanbuiten.
De beste Citroën ë-C3 Aircross deal vind je hier
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
