Wat betekenen die gekleurde strepen en stippen op jouw nieuwe banden?

Als je nieuwe autobanden koopt, zitten daar vaak opvallende gekleurde strepen op het loopvlak, of stippen op de zijkant. Dat lijkt misschien een simpel teken dat de band nieuw is, maar die markeringen hebben een héél andere functie.

Markeringen uit het productieproces

De gekleurde strepen worden tijdens de productie aangebracht. Ze helpen fabrikanten om verschillende banden en specificaties van elkaar te onderscheiden. In de fabriek en tijdens kwaliteitscontroles is zo in één oogopslag te zien of een band correct is samengesteld.

Handig voor logistiek

Ook bij opslag en transport spelen de strepen een rol. In magazijnen met grote aantallen banden maken de kleurcodes het makkelijker om types, productieseries en specificaties uit elkaar te houden. Dat versnelt het logistieke proces en voorkomt fouten.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Geen vaste betekenis

Voor consumenten is het goed om te weten dat de kleuren geen vaste, universele betekenis hebben. Elke bandenfabrikant gebruikt zijn eigen systeem. De strepen zeggen dus niets over de kwaliteit of prestaties van de band.

En wat doen die gekleurde stippen?

Naast strepen zie je soms ook gele of rode stippen op de zijwand van een band. Die hebben wél een praktische functie bij montage. Een gele stip geeft het lichtste punt van de band aan, deze moet idealiter bij het ventiel geplaatst worden. Zo wordt de band beter uitgebalanceerd, wat trillingen en extra slijtage voorkomt.