Populairste auto van Nederland is een Toyota en is plotseling spotgoedkoop
In de eerste drie maanden van dit jaar was een Toyota de populairste auto van Nederland: de Toyota Aygo X ging maar liefst 2177 keer over de toonbank. Ook voor private lease is de stadsauto populair, en door een tijdelijke actie ook nog eens de goedkoopste auto uit onze private lease vergelijker: vanaf 249 euro per maand rijd je al in de Toyota Aygo X.
Toyota Aygo private lease
- Toyota Aygo X - vanaf 249 euro
- Toyota Aygo X Hybrid - vanaf 299 euro
Over de Toyota Aygo X
In het eerste kwartaal was de Toyota Aygo X de allerpopulairste auto van Nederland. Ook wat betreft private lease is het model de populairste, zelfs als het om alle merken gaat. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.
De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting
+ Ijzersterke Toyota-reputatie
+ Onderscheidend ontwerp
|– Interieur oogt enigszins goedkoop
– Instaphoek bij achterportier is krap
– Kan ietwat rumoerig zijn
Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.
Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.
|Kenmerk
|1.0 VVT-i
|Vermogen
|72 pk
|Koppel
|93 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Benzine
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,0 l / 100 km (1 op 20,0)
|0-100 sprint
|14,9 s
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|108 g/km
Toyota Aygo X Play
De standaarduitvoering van de Toyota Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:
- Cruise control
- LED-lichten dagrijverlichting
- Leren stuurwiel
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- 17 inch stalen velgen
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Remassistent
- Botsingswaarschuwing
- Lane departure-waarschuwing
- 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto
- 4,2 inch digitaal instrumentarium
Toyota Aygo X Hybrid
Sinds kort biedt Toyota ook een hybride-versie aan van de Toyota Aygo X. Deze heeft een vergelijkbaar rijke standaarduitrusting, maar wel heel andere specificaties. Benieuwd? Je ziet ze hieronder.
Specs vernieuwde Aygo X
|Uitvoering
|1.5 Hybrid 115
|Vermogen
|116 pk
|Koppel
|141 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|3,7 l/100 km (1 op 27)
|0-100 sprint
|9,2 s
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|85 g/km
Of je nu de reguliere Toyota Aygo X of de nieuwe hybride wilt: de auto is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming.