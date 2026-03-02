Populairste auto van Nederland is een Toyota en is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Afgelopen maand ging de Toyota Aygo X 786 keer over de toonbank in Nederland, meer dan welk model dan ook. Maar er is een goedkopere manier om met de stadsauto te rijden: via onze private lease vergelijker.

Over de Toyota Aygo X

In februari was de Toyota Aygo X de allerpopulairste auto van Nederland. Ook wat betreft private lease is het model de populairste, zelfs als het om alle merken gaat. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Ijzersterke Toyota-reputatie

+ Onderscheidend ontwerp – Interieur oogt enigszins goedkoop

– Instaphoek bij achterportier is krap

– Kan ietwat rumoerig zijn

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Kenmerk 1.0 VVT-i Vermogen 72 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint 14,9 s CO₂-uitstoot (WLTP) 108 g/km

Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Toyota Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

Cruise control

LED-lichten dagrijverlichting

Leren stuurwiel

Achteruitrijcamera

Airconditioning

17 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen voor

Remassistent

Botsingswaarschuwing

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto

4,2 inch digitaal instrumentarium

Toyota Aygo X Hybrid

Sinds kort biedt Toyota ook een hybride-versie aan van de Toyota Aygo X. Deze heeft een vergelijkbaar rijke standaarduitrusting, maar wel heel andere specificaties. Benieuwd? Je ziet ze hieronder.

Specs vernieuwde Aygo X

Uitvoering 1.5 Hybrid 115 Vermogen 116 pk Koppel 141 Nm Aandrijflijn (brandstof) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,7 l/100 km (1 op 27) 0-100 sprint 9,2 s CO₂-uitstoot (WLTP) 85 g/km

Of je nu de reguliere Toyota Aygo X of de nieuwe hybride wilt: de auto is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.