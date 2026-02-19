In Nederland koopt niemand ze, maar in de VS zijn ze dol op dit verguisde autotype

Nieuws

Het is het kip-ei-verhaal: zijn de klanten nou gestopt met kopen, of bieden de merken ze niet meer aan? Hoe dan ook, in Nederland koopt bijna niemand meer MPV's. Maar in de VS maken ze een opvallende comeback.



Met hun schuifdeuren en weinig sportieve uitstraling had de MPV in de Verenigde Staten het imago van de ultieme ‘soccer mom’-auto. Toch lijken Amerikanen massaal terug te keren naar de MPV, daar beter bekend als minivan.

Verkoopcijfers verrassen

In de Verenigde Staten steeg de verkoop van minivans in 2025 met 20 procent, goed voor 395.352 exemplaren. Daarmee beleeft het segment een opvallend sterke opleving, terwijl veel andere segmenten het juist lastig hebben.

Ook in Canada zit de minivan in de lift. Daar nam de verkoop met 34 procent toe tot 42.377 auto’s, het hoogste aantal sinds 2020.

In Nederland is de MPV zo goed als verdwenen uit het straatbeeld. Op een paar honderd exemplaren van de BMW 2-serie Active Tourer, Mercedes B-klasse en Volkswagen Touran na, kocht in 2025 vrijwel niemand nog dit type auto. Dat was tussen eind jaren 90 en begin jaren 10 wel anders, toen modellen als de Renault Scénic, Opel Zafira, Citroën Xsara Picasso en Ford S-Max het straatbeeld domineerden. Die rol is overgenomen door cross-overs en SUV’s.

SUV’s worden te duur

Een belangrijke reden voor de opleving in Noord-Amerika is de prijs. Grote SUV’s met drie zitrijen zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden. In Canada stegen de gemiddelde prijzen in dat segment zelfs met 8 procent. Voor gezinnen die echt ruimte nodig hebben voor vijf tot zeven personen, wordt een minivan dan ineens weer een logische keuze.

En eerlijk is eerlijk: dat waren ze altijd al. Een MPV is meestal praktischer dan een SUV omdat hij volledig is ontworpen rond ruimte en gebruiksgemak. Dankzij een slimmere indeling biedt een MPV vaak meer hoofd- en beenruimte, een grotere bagageruimte en flexibele zitplaatsen, zoals verschuifbare of uitneembare stoelen.

Niet alleen voor gezinnen

Opvallend is dat niet alleen gezinnen terugkeren naar de minivan. Ook maaltijd- en pakketbezorgers kiezen steeds vaker voor dit type auto, terwijl volgens fabrikanten ook oudere kopers ze waarderen. In de VS is de bij ons niet leverbare Toyota Sienna een gewaardeerde minivan. Steeds meer mensen gebruiken de Sienna als compacte camper, want met neergeklapte stoelen kun je slapen in je eigen auto.

De Toyota Sienna (bovenste rij foto's) is sowieso een populair model binnen het segment, net als de Chrysler Pacifica (onderste rij foto's). Van deze Chrysler werden vorig jaar in de VS ruim 110.000 modellen op kenteken gezet. De Sienna was marktleider in Canada, terwijl in de Verenigde Staten het marktaandeel met 35 procent groeide.