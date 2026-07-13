De populairste auto van Europa is vernieuwd én ineens spotgoedkoop

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In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa, en ook in 2026 verkoopt het model weer sterk. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.

De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar is nu door een tijdelijke actie al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

Dacia Sandero private lease bij Dacia

Dacia Sandero TCe 100 Expression - vanaf 339 euro

Dacia Sandero TCe 100 Limited Edition - vanaf 359 euro

Dacia Sandero Eco-G 120 (LPG) - vanaf 379 euro

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Over de Dacia Sandero

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Specificaties

Kenmerk TCe 100 Eco-G 120 Vermogen 100 pk 120 pk Koppel 200 Nm 197 Nm Aandrijflijn Benzine Benzine/LPG Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)

LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7) 0-100 sprint 9,7 s 10,1 s Bagageruimte 410 l 410 l CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 110 g/km

Pluspunten

+ Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG

+ Expression biedt al alles wat je nodig hebt

+ Ruim

Minpunten

- Interieurmaterialen

- Rumoerig interieur

- Niet bijzonder zuinig



Dacia Sandero Essential

De Dacia Sandero is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus: Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard:

Antiblokkeersysteem (ABS)

Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie

ESP met uitschakelfunctie

Front- en gordijnairbags

E-Call noodoproepsysteem

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Lane departure warning en lane keep assist

Vermoeidheidsdetectie

Intelligent Speed Assist

Parkeersensoren achter

LED-verlichting

Stop/start-systeem

3,5 inch TFT-cluster

Boordcomputer met LCD-scherm

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Licht- en regensensor

Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers

Telefoonhouder en USB-C-aansluiting

15 inch stalen velgen met wieldoppen

Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

