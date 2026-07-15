De populairste auto van Europa is vernieuwd én ineens spotgoedkoop
In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa, en ook in 2026 verkoopt het model weer sterk. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.
De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar is nu door een tijdelijke actie al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 339 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.
Dacia Sandero private lease bij Dacia
- Dacia Sandero TCe 100 Expression - vanaf 339 euro
- Dacia Sandero TCe 100 Limited Edition - vanaf 359 euro
- Dacia Sandero Eco-G 120 (LPG) - vanaf 379 euro
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Over de Dacia Sandero
De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990
Specificaties
|Kenmerk
|TCe 100
|Eco-G 120
|Vermogen
|100 pk
|120 pk
|Koppel
|200 Nm
|197 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Benzine/LPG
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,4 l/100 km (1 op 18,5)
|Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)
LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7)
|0-100 sprint
|9,7 s
|10,1 s
|Bagageruimte
|410 l
|410 l
|CO2-uitstoot (WLTP)
|123 g/km
|110 g/km
Pluspunten
+ Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG
+ Expression biedt al alles wat je nodig hebt
+ Ruim
Minpunten
- Interieurmaterialen
- Rumoerig interieur
- Niet bijzonder zuinig
Dacia Sandero Essential
De Dacia Sandero is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus: Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard:
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie
- ESP met uitschakelfunctie
- Front- en gordijnairbags
- E-Call noodoproepsysteem
- Cruise control en snelheidsbegrenzer
- Lane departure warning en lane keep assist
- Vermoeidheidsdetectie
- Intelligent Speed Assist
- Parkeersensoren achter
- LED-verlichting
- Stop/start-systeem
- 3,5 inch TFT-cluster
- Boordcomputer met LCD-scherm
- Elektrisch bedienbare ramen vóór
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Licht- en regensensor
- Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers
- Telefoonhouder en USB-C-aansluiting
- 15 inch stalen velgen met wieldoppen
Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.
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