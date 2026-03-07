De populairste auto van Europa krijgt update én is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.

De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van de nieuwe Sandero Essential is het bekende model al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 324 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

Dacia Sandero SCe 65 - vanaf 324 euro

Dacia Sandero Eco-G 120 - vanaf 379 euro

Over de Dacia Sandero

Specificaties

Uitvoering SCe 65 Eco-G 120 Vermogen 67 pk 120 pk Koppel 95 Nm 197 Nm Aandrijflijn Benzine Benzine/LPG Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)

LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7) 0-100 sprint 16,7 s 10,1 s Bagageruimte 410 l 410 l CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 110 g/km

Pluspunten

+ Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG

+ Essential biedt al alles wat je nodig hebt

+ Ruim

Minpunten

- SCe 65: relatief futloos zonder turbo

- Rumoerig interieur

- Niet bijzonder zuinig



Dacia Sandero Essential

De Dacia Sandero is beschikbaar in vier uitrustingsniveaus: Essential, Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard:

Antiblokkeersysteem (ABS)

Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie

ESP met uitschakelfunctie

Front- en gordijnairbags

E-Call noodoproepsysteem

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Lane departure warning en lane keep assist

Vermoeidheidsdetectie

Intelligent Speed Assist

Parkeersensoren achter

LED-verlichting

Stop/start-systeem

3,5 inch TFT-cluster

Boordcomputer met LCD-scherm

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Licht- en regensensor

Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers

Telefoonhouder en USB-C-aansluiting

15 inch stalen velgen met wieldoppen

Dacia Sandero private lease

De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 324,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.