De populairste auto van Europa krijgt update én is plotseling spotgoedkoop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.

De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van de nieuwe Sandero Essential is het bekende model al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 324 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

    Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal

    Over de Dacia Sandero

    Tip
    Specificaties

    Uitvoering SCe 65 Eco-G 120
    Vermogen 67 pk 120 pk
    Koppel 95 Nm 197 Nm
    Aandrijflijn Benzine Benzine/LPG
    Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)
    LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7)
    0-100 sprint 16,7 s 10,1 s
    Bagageruimte 410 l 410 l
    CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 110 g/km

    Pluspunten

    + Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG
    + Essential biedt al alles wat je nodig hebt
    + Ruim

    Minpunten

    - SCe 65: relatief futloos zonder turbo
    - Rumoerig interieur
    - Niet bijzonder zuinig

    Dacia Sandero Essential

    De Dacia Sandero is beschikbaar in vier uitrustingsniveaus: Essential, Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard: 

    • Antiblokkeersysteem (ABS)
    • Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie
    • ESP met uitschakelfunctie
    • Front- en gordijnairbags
    • E-Call noodoproepsysteem
    • Cruise control en snelheidsbegrenzer
    • Lane departure warning en lane keep assist
    • Vermoeidheidsdetectie
    • Intelligent Speed Assist
    • Parkeersensoren achter
    • LED-verlichting
    • Stop/start-systeem
    • 3,5 inch TFT-cluster
    • Boordcomputer met LCD-scherm
    • Elektrisch bedienbare ramen vóór
    • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
    • Licht- en regensensor
    • Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers
    • Telefoonhouder en USB-C-aansluiting
    • 15 inch stalen velgen met wieldoppen

        Dacia Sandero private lease

        De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 324,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.

        Ga direct naar Dacia voor de beste Sandero-deal

        Waarom kiezen voor private lease?

        Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

        7 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand (eigenlijk zijn het er 8)
        Shane Jebbink
        Door Shane Jebbink

        Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

        Nu populair
