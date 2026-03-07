De populairste auto van Europa krijgt update én is plotseling spotgoedkoop
In 2025 was de Dacia Sandero wederom de populairste auto van Europa. Veel mensen kopen dus de hatchback, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Sandero te rijden: via onze private lease vergelijker.
De Dacia Sandero is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van de nieuwe Sandero Essential is het bekende model al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 324 euro per maand rijd je in de Sandero. Wil je liever de variant op LPG? Dan betaal je bij Dacia minimaal 379 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.
- Dacia Sandero SCe 65 - vanaf 324 euro
- Dacia Sandero Eco-G 120 - vanaf 379 euro
Over de Dacia Sandero
Specificaties
|Uitvoering
|SCe 65
|Eco-G 120
|Vermogen
|67 pk
|120 pk
|Koppel
|95 Nm
|197 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Benzine/LPG
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|5,4 l/100 km (1 op 18,5)
|Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)
LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7)
|0-100 sprint
|16,7 s
|10,1 s
|Bagageruimte
|410 l
|410 l
|CO2-uitstoot (WLTP)
|123 g/km
|110 g/km
Pluspunten
+ Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG
+ Essential biedt al alles wat je nodig hebt
+ Ruim
Minpunten
- SCe 65: relatief futloos zonder turbo
- Rumoerig interieur
- Niet bijzonder zuinig
Dacia Sandero Essential
De Dacia Sandero is beschikbaar in vier uitrustingsniveaus: Essential, Expression, Journey en Limited Edition. Al vanaf het basismodel zit je verrassend compleet, met onder andere standaard:
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Active Emergency Braking System met voetganger- en fietserdetectie
- ESP met uitschakelfunctie
- Front- en gordijnairbags
- E-Call noodoproepsysteem
- Cruise control en snelheidsbegrenzer
- Lane departure warning en lane keep assist
- Vermoeidheidsdetectie
- Intelligent Speed Assist
- Parkeersensoren achter
- LED-verlichting
- Stop/start-systeem
- 3,5 inch TFT-cluster
- Boordcomputer met LCD-scherm
- Elektrisch bedienbare ramen vóór
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Licht- en regensensor
- Dacia Media Control met DAB+, Bluetooth en 4 speakers
- Telefoonhouder en USB-C-aansluiting
- 15 inch stalen velgen met wieldoppen
Dacia Sandero private lease
De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 324,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.
